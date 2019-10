Det internationale samfund vrider hænderne og rasler kun meget let med sablerne i disse dage, hvor en tyrkisk offensiv i det nordøstlige Syrien rammer de kurdere, der for kort tid siden var Vestens allierede i kampen mod Islamisk Stat i Syrien.

Endnu engang udstiller de komplekse magtstrukturer i området Vestens magtesløshed.

Tyrkiet er Vestens allierede som medlem af NATO, men landet har også indgået en aftale med EU om at tage imod tusindvis af flygtninge.

En aftale, der trods mange bekymringer har været vigtig i forhold til at bremse strømmen af flygtninge og migranter, der har søgt mod Europa. Og som Erdogan truer med at ophæve.

Kurderne er den fjerdestørste etniske gruppe i Mellemøsten, og de har siden afslutningen på Første Verdenskrig kæmpet for et selvstændigt Kurdistan, men er fortsat spredt ud over tyrkiske, irakiske, syriske, iranske og armenske territorier.

Konflikten mellem kurderne og Tyrkiet har meget dybe rødder, og alligevel har kurderne i de seneste år været Vestens allierede i kampen mod Islamisk Stat i Syrien.

Det var netop SDF, Syrian Democratic Forces, der fortrængte Islamisk Stat fra det nordlige Syrien.

Og efterhånden som det lykkedes for dem blev Tyrkiet mere og mere urolige, for hjemme i Tyrkiet kæmper Erdogan mod PKK, som betragtes som en terrororganisation, og som han betragter som tæt forbundet til SDF.

Frygten er, at den tyrkiske offensiv vil destabilisere det nordlige Syrien og give ilt til, at Islamisk Stat igen kan finde fodfæste i regionen.

Der er også frygt for, hvad der sker med de Islamisk Stat-kæmpere, som i dag tilbageholdes i kurdiske 'fængsler', herunder også danske kæmpere.

Der er frygt for, at der igen kan udløses massive flygtningstrømme, ligesom der er frygt for, at Tyrkiet simpelthen åbner porten til Europa igen, så tusindvis af flygtninge vil søge den vej.

USA og Vesten er fanget mellem to allierede.

Først bekendtgjorde USA's præsident, Donald Trump, at han ville trække amerikanske tropper i Syrien ud og dermed reelt give plads til en tyrkisk offensiv mod kurderne. Men senere tweetede præsidenten, at USA ikke havde forladt kurderne, og at han muligvis ville 'gøre noget stort' mod Tyrkiet.

Senest har Trump sagt, at han vil mægle mellem kurderne og Tyrkiet. Det er måske det mest velovervejede, verden har hørt fra præsident Trump i lang tid.

For situationen i det nordøstlige Syrien er en opskrift på en katastrofe.