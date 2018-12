Er problemerne og uenighederne ved at stikke af i jeres parforhold? Læs med her og få et par redskaber fra parterapeutens værktøjskasse til at løsne op for det, der kan virke som gordiske knuder.

Alle par oplever problemer. Det er indiskutabelt. Men de kan komme meget forskelligt til udtryk.

Nogle par skændes højlydt, andre siger ikke en lyd til hinanden i flere dage, mens istapperne vokser sig større og større, og energien er iskold. Nogle steder tilpasser den ene sig altid den anden, osv., osv.

Alle par oplever at stå over for uenigheder og problematikker. Alle. – Og de gør det oftere, end vi tror.

To typer problemer:

Problemerne kan deles op i to kategorier: Problemer, der kan løses, og problemer, der er endeløse.

Det, vi ved fra forskningen, er, at de stærke og velfungerende parforhold løser de problemer, der kan løses. De finder simpelthen løsninger, så den type af problemer ikke hober sig op og bliver større og større. Det er noget, de har lært, og ikke noget, de er født med. Derfor kan andre par også lære det.

Og så er der de andre problemer. De store og tunge problemer, der bliver ved med at påføre jer stor smerte og dybe følelser. De problemer, der ikke umiddelbart har en løsning, og som efterlader begge parter i hvert deres hjørne af bokseringen. Sårede, afviste, frustrerede, vrede, kede af det og opgivende.

Gør det. Det er her, I kan forbinde jer følelsesmæssigt igen. Det er her, I kan mærke, hvem den anden i virkeligheden er

De problemer, der viser sig ved, at der igen og igen kommer samtaler omkring det, men hvor I aldrig når til en enighed eller en løsning. De bliver værre og værre over tid, hvor ingen af jer rykker jer en millimeter. De ligger langt fra humor, overbærenhed og varme følelser.

De får dig og din partner til i jeres stille sind at overveje brud. De har kraftige følelser bagved, men hvor ingen rigtig ved hvorfor.

Og lige netop her ligger en løsning. Ikke nødvendigvis en løsning på det enkelte problem, men en løsning på den situation og den følelsesmæssige stemning, som problemet giver jer. I skal se på betydningen bag. Hvad er det, der ligger til grund for det ståsted, du har valgt, og det ståsted, din partner har valgt? Hvilke drømme, tanker, værdier og historier ligger der bag ved problematikken?

Det er sårbart. Jeg ved det godt. Og har man været i konflikt længe – måske alt for længe – kan det være rigtig svært at åbne op for den del af sig selv og gå på en nysgerrig opdagelsesrejse ind i hinandens ståsteder.

Når vi til fulde forstår den andens oplevelse og ståsted, så sker der ofte noget helt nyt

Men gør det. Det er her, I kan forbinde jer følelsesmæssigt igen. Det er her, I kan mærke, hvem den anden i virkeligheden er. Der skal hverken indgås kompromiser eller løses noget som helst. Der skal opdages. Og du skal koncentrere dig om, hvordan du lytter, spørger ind og leger detektiv. Brug 15 minutter på at forstå, spørge ind og være nysgerrig. Uden at dømme og foreslå løsninger – nej, du skal blot lære noget meget vigtigt om din partner – UDEN din egen holdning skal i spil.

For når vi til fulde forstår den andens oplevelse og ståsted, så sker der ofte noget helt nyt. Nemlig at vi bliver mere 'runde,' mere omsorgsfulde og empatiske, mere samarbejdsvillige.

Herfra kan du så vælge, om du har lyst til at imødekomme, samarbejde eller forsøge at løse problemerne ud fra din nye viden. Fyldt med en ny forståelse, omsorg, indsigt og empati – der opgraderer dig fra at være en ven til at være en god partner, man kan regne med. God fornøjelse.

Majs Tip: Endeløse problemer kan ofte løses, hvis vi tør kigge på historierne bag ved problemet – men det kræver mod.

