Som for de fleste danskere er dagen i dag måske den første dag i DitNyeJeg anno 2019, hvor du kommer til at spise sundere, droppe smøgerne, begynder at motionere mere og måske også bliver typen, der bruger mindre tid på mobilen og er mere nærværende i hverdagen.

Men et lidt overraskende lægeråd, som jeg vil give dig, er at droppe nytårsløfterne.

Vi ved nemlig fra forskningen, at selv om ca. halvdelen af alle voksne afgiver nytårsløfter, så er det mindre end 10 procent, der lykkes med at holde dem i mere end et par måneder.

Årsagen er formentlig den simple, at nytårsløfter tit lyder bedre, end de virker, og at nytårsaften er en lige så holdbar ramme om livsstilsændringer, som Las Vegas er det for ægteskaber.

Men hvad skal du så gøre i stedet for nytårsløfterne? Noget, der på en og samme tid både er ultrasimpelt og uendelig svært

Grunden hertil er bl.a., at en af de helt store udfordringer, som vi mennesker endnu ikke har forstået til fulde, er, hvor lidt kontrol vi egentlig har i vores hverdag, og hvor skrøbelig denne ringe mængde kontrol faktisk er.

Din hjerne er primært indrettet til at sikre, at du lever et liv, hvor alt føles godt, lugter godt, smager godt og at du i det hele taget får alle dine behov dækket uden for meget besvær.

»Men jeg er da langt mere fornuftig end den beskrivelse,« tænker du måske. Men det er du næppe. 14 års lægegerning har lært mig, at det sjældent er manglen på viden, der skaber livsstilssygdomme, men langt hyppigere at den viden, som vi så har, ligger så uendelig langt fra den adfærd, vi udviser.

Men hvad skal du så gøre i stedet for nytårsløfterne?

Teknologi og særligt din smartphone påvirker din søvn, selvom du ikke bruger telefonen

Noget, der på en og samme tid både er ultrasimpelt og uendelig svært – nemlig noget andet end det, du plejer at gøre.

For alle de vaner, som du kunne have lyst til at afgive, er jo opstået af en god grund: Nemlig fordi du har gjort noget bestemt på en bestemt måde over længere tid af en eller flere bestemte årsager.

I stedet for nytårsløfter, du alligevel ikke kan holde, så følg disse tre simple råd, som du kan starte på i dag.

De er konkrete, vigtige og giver umiddelbar effekt, hvorfor de med al sandsynlighed vil være langt mere effektive for dig end selv det mest dybfølte nytårsløfte.

Råd nummer et

HVAD: Få skærmene ud af soveværelset.

HVORFOR: Teknologi og særligt din smartphone påvirker din søvn, selvom du ikke bruger telefonen, fordi din hjerne har vænnet sig til, at den kan tjekkes når som helst.

HVORDAN: Køb et vækkeur først, som du kan holde ud at vågne til. Find et fast sted uden for soveværelset, du kan lade telefonen op og bestem dig for, hvornår dine skærme derhjemme skal puttes og køb en bog, som du kan læse i, inden du sover.

Råd nummer to

HVAD: Hold løbende pauser i løbet af dagen.

HVORFOR: Vores måde at arbejde på i dag er ofte ukontrolleret, fyldt med afbrydelser og konstante overspringshandlinger. Det gør, at din mentale speeder tit sætter sig fast og øger din stressrisiko.

HVORDAN: Princippet er at arbejde i 25 minutter og så holde 5 minutters pause effektivt, hvor du ikke bruger hjernen til noget andet end f.eks. at gå en lille tur, drikke vand eller bare kigge ud ad vinduet. Download en app til at styre dit tidsforbrug f.eks. ved at søge på Pomodoro-apps.

Råd nummer tre

HVAD: Giv andre mennesker udelt opmærksomhed.

HVORFOR: Mennesker har ganske enkelt brug for at opleve opmærksomhed og de hormoner, der opstår inde i hjernen, når vi er sammen med andre mennesker. Giver du andre opmærksomhed, så får du typisk også mere igen.

HVORDAN: Når du skal være sammen med andre mennesker, så gør det til en vane at sætte telefonen på airplane-mode eller lad helt være at medbringe den. Du vil blive overrasket over, hvad udelt nærvær, hvor du er fuldt tilstede, kan gøre ved kvaliteten af samtalen, mødet eller hyggestunden.

Hvis vi alle hver især får dybere og bedre søvn, mere mentalt overskud og oplever mere reelt nærvær fra vores nærmeste, så får vi måske igen et roligere samfund end i dag, hvor den offentlige debat og de ting, der debatteres, sjældent afspejler det faktum, at vi faktisk lever i et af verdens lykkeligste lande.

Godt nytår til dig og dine.