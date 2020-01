'Jeg elsker unge mænd. Jo yngre, jo bedre. 18 år er dog grænsen (...) Og jeg er til blonde drenge med blå øjne.'

Tina Broby Hansen er 47 år. Ordene ovenfor kommer fra hendes profil på scor.dk. Hun har tidligere datet mænd på sin egen alder. Men der manglede noget.

Da hun for nogle år siden så en Peter Pan-filmatisering, tænkte Tina Broby Hansen nemlig: 'Hvad nu, hvis...?'.

»Så begyndte jeg at kigge efter yngre mænd og fandt ud af, at det var det, jeg ville.«

Tør de ikke tage skridtet, skal jeg nok hjælpe dem Tina Broby Hansen

»Jeg har haft en 18-årig i tre måneder. Han var hårmodel og flot.«

Tina Broby Hansen er kendt fra serien 'Cougarjagt – Ung mand søger moden kvinde' på DR, hvor hun fortæller, at hun bliver oversvømmet med beskeder fra helt unge mænd, der gerne vil have sex med hende.

Men hvad er så særligt ved de helt unge fyre? Det svarede Tina Broby Hansen på i B.T. Live.

»Jeg kan lide deres nysgerrighed og deres energi og åbne sind. Jeg gider ikke høre om bankdirektørens arbejdsliv, ekskoner og børn. Jeg vil have en fyr, der ikke har børn. Som er fri.«

Jeg ville da også blive forvirret, hvis jeg var en fyr Tina Broby Hansen

Når hun har skrevet frem og tilbage med en ung fyr, og der er interesse, mødes de hjemme hos hende for at se hinanden an ved et kemimøde. Det er jo ikke sikkert, at fyren vil ses på cafe med en ældre kvinde, fortalte Tina Broby Hansen.

De aftaler et nyt møde, hvis interessen er gensidig.

»Hvis kemien er der, tager jeg ham i hånden og går ind i soveværelset.«

»Hvis han er lidt genert, nusser jeg hans lår lidt og går lidt langsomt frem. Tør de ikke tage skridtet, skal jeg nok hjælpe dem.«

Kunne du finde på at date en person, der er markant yngre end dig selv?

I øjeblikket ser Tina Broby Hansen en fyr på 21 år.

»Han kører hele vejen fra Køge for at se mig og ville kun have en enkelt drink i går, fordi han skulle i skole i dag.«

At have sex med unge fyre giver hende en følelse af ikke at være 47 år, fortalte hun.

»Det er nok lidt et fix, og samtidig er det god sex.«

I programserien på DR fortæller Tina Broby Hansen blandt andet, at de unge fyre undlader at 'gå ned på hende', som hun formulerer det.

»Jeg tror lidt, de er bange for den. At den skal udforskes, og at der er en lille ting, der skal stimuleres. De er selv meget enkelt indrettet. Jeg ville da også blive forvirret, hvis jeg var en fyr. Så jeg giver dem altid ros,« fortalte hun og svarede på en række spørgsmål fra B.T.s følgere.

'Har du ikke lyst til at få en rigtig kæreste?' ville Bente Sunesen vide.

»Jeg er ved at være der, hvor det kunne være hyggeligt at have en kæreste. Men jeg har det bare så godt med, at fyren tager bukserne på om morgenen og går, uden jeg skal op og lave morgenkaffe.«

Det er da nedsættende. Jeg er ikke nogen prøveklud Tina Broby Hansen

'Betyder størrelsen noget, når du er sammen med de yngre mænd?' spurgte Lars Janus Pedersen .

»Nej, nogle gange er det bedre med en lille en, der er lidt skæv. Den rammer rigtigt. Og mænd med store pakker har det ofte med at tro, at det er nok. De gør ikke noget ud af finesserne.«

»Modeltyperne er kinky. Der er en, der er virkelig flot, der gerne vil kalde mig mor.«

»Men hvis de starter med at sende et billede af deres pik, gider jeg ikke have noget at gøre med dem.«

Kirsten Andersen skrev, at det var helt op til Tina Broby Hansen at gøre, hvad hun vil, men tilføjede:

'Jeg personligt har ikke lyst til at lægge krop til de unge mænd og være prøveklud.'

»Det er da nedsættende. Jeg er ikke nogen prøveklud. Og følte jeg mig som en prøveklud, ville jeg smide ham ud,« svarede Tina Broby Hansen.

'Føler du dig aldrig tom indeni, når de daffer igen? Tænker altså følelsesmæssigt,' ville Mette Knudsen Dogan vide.

»Jo, man kan godt blive lidt sørgmodig. Hvis en ung flot fyr, som har taget et lille stykke af dit hjerte, går ud ad døren, og du ved, du ikke kommer til at se ham igen, kan du godt blive trist.«