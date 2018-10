Den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister Torben Lund kritiserer nu i hårde vendinger partiets nuværende integrationsordfører Mattias Tesfaye i sagen om den udviste 13-årige Mint.

»Hvor er Tesfaye dog falsk og hyklerisk,« skriver Torben Lund, der var sundhedsminister under Poul Nyrup i 1993-1994, på sin Facebook-side.

Opslaget kommer i kølvandet på en artikel i BT, hvor Socialdemokratiets integrationsordfører, Mattias Tesfaye, giver udtryk for, at både lovgivning og praksis bag skandalen om den 13-årige pige Mint skal kulegraves.

Sagen fik for alvor opmærksomhed i medierne, da pigen og hendes mor d. 8. okt. måtte forlade Danmark.

Papfar Frank Thøgersen Ratre vinker farvel i Kastrup lufthavn til Atcharapan 'Mint' Yaungyai. Foto: Nils Meilvang

Det skyldtes, at myndighederne har truffet en afgørelse om, at hun ikke kan integreres i Danmark. Dette på trods af at hun har lært dansk på et års tid og passer sin skole.

Hykleriet kommer ifølge den tidligere politiker til udtryk ved, at Socialdemokratiet selv har været med til at vedtage loven, der har sendt Mint og andre børn i samme situation ud af landet, og som samtidig har splittet den 13-åriges familie ad:

»Sammen med regeringen og DF gennemførte S denne børne- og fremmedfjendske lovgivning i 2016 med åbne øjne. Advarslerne var utallige, men de blevet affejet af de fremmedhadske partier. Børn ned til 8 år skulle afvises som ikke-integrerbare og ikke have lov til at leve sammen med deres forældre. Stupiditeten skriger jo til himlen, men fremmedhadet tilsidesætter al fornuft og anstændighed i disse partier,« uddyber politikeren på sin Facebook-side.

Den omdiskuterede lov blev udformet på baggrund af, at ikke-vestlige indvandrere tilbage i 2004 kom til Danmark, men bevidst lod deres børn blive tilbage i hjemlandet, så de kunne gå i skole, til de var langt oppe i teenageårene.

Herefter blev børnene familiesammenført til Danmark uden at kende dansk kultur eller kunne tale sproget. Desuden blev børnene sendt på såkaldte 'genopdragelsesrejser', så de ikke tillagde sig vestlige værdier.

Derfor vedtog Folketinget, at børn af indvandrere skulle til Danmark, inden to år efter deres forældre var ankommet. Ellers skulle de igennem en selvstændig integrationsvurdering for at se, om de kunne blive boende i Danmark, efter de ankom.

I 2016 vurderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at den danske toårs grænse var i strid med menneskerettighederne. Herefter blev loven lavet om.

Det ser dog ud til, at praksis efterfølgende blev at integrationsvurdere sammenbragte børn, medmindre de var ankommet helt samtidigt som deres forældre. Det kan forklare, hvorfor sager som Mints nu opstår:

Torben Lund, politiker og tidligere sundhedsminister for Socialdemokratiet. Foto: Bax Lindhardt

Til kritikken fra den tidligere sundhedsminister svarer Tesfaye i et skriftligt svar til BT:

»Formålet var at sikre, at børnene ikke kommer mange år efter mødrene. Det er bedst for dem selv og for samfundet, hvis de kommer så tidligt som muligt. Men vi er mange, der er overraskede over de sager, der nu kommer frem i medierne. Derfor har vi bedt om en hurtig evaluering af de nye regler, så vi kan overveje om de skal ændres. Jeg synes ikke, vi er kyniske, hykleriske, stupide og fremmedfjendske. Og jeg har ikke noget behov for at kaste lignende ukvemsord efter Torben Lund,« skriver han.