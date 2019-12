Menneskenes børn er nu nogle mærkelige postkort.

Der kan himles op, og det vækker stor forargelse, hvis et problem bare er lille nok. Som nu forleden, da jeg hørte to pæne mennesker sige:

»Se, der sidder de der drukkenbolte nede foran supermarkedet og drikker bajere på bænken, og det sker for mine penge, det er da for galt.«

Men hvor galt er det i virkeligheden?

Smart ikke?

For nylig fik vi at vide, at mange hundrede danske små virksomheder har 'sortvasket' hvide penge for at kunne få råd til at betale f.eks. sorte lønninger. De bestilte nogle falske regninger, som de så betalte, så blev betalingerne vekslet på et kontor til kontante penge, og så kunne alle snyde både Skat og moms og hele molevitten på en gang.

Smart ikke?

Men det taler vi ikke så meget om. Det er stort set allerede glemt. Og ministerierne gribes i fejl og sløseri og direkte svindel. Vi bliver vrede og forargede, og alligevel bliver det også glemt, når der kommer en ny skandale. Selvom vi taler om milliarder!!

Men sutterne på bænken, der hæver offentlig ydelse, kan dæleme få os op i det røde felt. Nu kunne man selvfølgelig spørge, som jeg selv gjorde det engang, da to pæne damer højlydt gav udtryk for deres forargelse over sutterne.

Sutterne på bænken, der hæver en offentlig ydelse, kan dælme få os op i det røde felt

»Ville du bytte med dem?« Øhhh nej, vel?

Man kunne også vælge at prise sig lykkelig over, at de formodentlig aldrig ville vise sig på en arbejdsplads, for her ville de da være en plage for alle gode kolleger. Vi må med andre ord betale nogle for at holde sig væk.

Men det giver stadig anledning til forargelse. For det er da alt for galt.

Det er da også forargeligt, at der stadig er kolleger, der kan lide at tage en smøg et par gange om dagen. Hvad bilder de sig ind? Hvorfor skal de i seks-syv minutter have lov til at snyde sig fra arbejdet? Her skal jeg jo bare knokle. Altså undtagen når jeg taler privat i arbejdstiden med veninden i telefonen. Eller jeg snupper lidt ekstra kaffepauser. Eller jeg sidder og handler på nettet eller lige tjekker min Facebook.

Og det er da også alt for galt .

For rygerne er jo helt officielt stemplet som dårlige venner og kolleger. Og nu gør vi dem til kriminelle, for mange steder må man slet ikke ryge i arbejdstiden. Prøv engang at gentage efter mig: Man må overhovedet ikke ryge i arbejdstiden, selv ikke når man arbejder hjemmefra i sit eget hjem!!!

Og det er da også alt for galt. Og nu er der nogen, tror vi altså nok, der ikke vil have, at vi fejrer vores jul.

Det er da i hvert fald alt for galt. Ja, skal vi gætte på, at mere end 90 procent holder jul her i Danmark, uden at jeg har videnskabeligt belæg for det. Derfor er det selvfølgelig helt i orden, at vi giver den hele armen med jule- det ene og det andet.

Nu er der jo en god nyhed til dem, der ikke lige vil holde jul. Julen har faktisk oprindeligt slet ikke noget med Jesusbarnet at gøre. Det var såmænd en gammel solhvervsfest her i det mørke nord, og hvem i alverden kan have noget imod at holde en fest for at holde mørket ud og fejre, at vi trods alt går mod lysere dage?

Og det er da også alt for galt

DET burde kunne samle nationen. Men HVEM er det egentlig, der vil tage julen fra os? Er det ikke bare os selv, der skaber os? Behøver vi at rette os efter det? Det er vist historien om den lille fjer, der blev til fem høns.

Skal vi ikke bare vedtage, at jøderne naturligvis skal have deres højtider, og muslimerne deres, som de skal have lov til at holde i fred og med respekt fra os andre? Ligesom vi holder jul.

Men selv om det var en lille fjer, var det da for galt. OG måske VAR året 2019 netop året, hvor alt for meget blev for galt. Vi måtte ikke læse Halfdan Rasmussens gamle vidunderlige vers, fordi der stod 'neger'.

Det med at sige 'han' og 'hun' blev uartigt, fordi det kan krænke nogen, der hellere vil være noget andet. Respekt for dem, men helt ærligt: igen noget pjat, at vi andre skal BEVISE, at vi ikke fordømmer, ved at ændre et ganske almindeligt ord. Kan man ikke vise respekt på anden måde?

Julen har faktisk oprindeligt slet ikke noget med Jesusbarnet at gøre

Jeg synes, vi skal bruge julen/højtiden/vinteren/feriedagene, eller hvad dælen vi kalder det, til at slappe af i. Også i forhold til vores omgivelser. Hold dog kæft med alle de myter og fordomme om hinanden og lad os vise noget mere tolerance.

Kærlighed til 'næsten' er julens budskab, og det budskab findes i alle religioner. Så ud over at vi skal købe en masse og æde os halvt bevidstløse, skal vi også tænke på dem, vi blæser på eller ser ned på resten af året.

Tænk, hvis det kunne brede sig til at vare ud over de tre juledage??

Det var måske ikke så galt.