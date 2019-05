Så gir' vi den gas.

Hold da helt ferie, hvor bliver det godt efter valget. Jamen der er da slet ingen ende på, hvor anderledes Danmark bliver.

Alt det vi andre går og brokker os over i det daglige, bliver nu rettet op, og vi folk i Danmark får alle sammen vores vilje. På en gang.

Nå ja, et par små undtagelser måske. De mest yderliggående bliver nok sorteret fra, altså dem på højrefløjen, med mindre selvfølgelig de kan spille sig til indflydelse, men det vælger jeg ikke at tro på.

Fra valgplakaterne smiler de alle sammen til os, kandidaterne. De er helt øjensynligt i godt humør. Det bliver vi andre også, når vi hører, hvor fint vi får det.

Herligt med det valg.

Surmulerne vil jo nok som sædvanligt hvisle mellem tænderne: det skulle I politikere dælme have tænkt på noget før, men helt ærligt: bedre sent end aldrig, for selvfølgelig er de bare blevet klogere.

Der er mange, især statsministeren, der hele tiden siger: jeg står gerne på mål for alle de resultater, som vi har skabt. Jamen, undskyld, hvorfor laver i så det hele om nu?

Nu skal den have en ordentlig en på klimaet, billige elbiler til os alle, eller i hvert fald til én million mennesker, og det er mange i Danmark.

Uddannelsesloftet mente de heller ikke noget med. Det bliver lavet om.

Velfærd, offentlige udgifter, flere læger, flere sygeplejersker, flere pædagoger, flere hænder til de ældre….intet problem.

Bundskraberen i buddene hedder 69 mia, og det er jo mange penge sidst på måneden, men flere kan da gå højere endnu. Og der er stadig flere dage til onsdag.

Selv Dansk Folkeparti går nu (vistnok) ind for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, for de har set fjernsyn her forleden, og det var godt nok også en fæl udsendelse.

Det tegner godt for børnene, bare der ikke kommer udsendelser om noget andet, som er værre.

Den stramme udlændingepolitik fortsætter nok. Og grænsekontrollen ved den danske grænse, for der er jo ikke styr på grænserne i EU, vel?? Øh, det er vist ikke helt rigtigt. I 2015, da der virkeligt var tale om et boom i flygtningestrømmen, kom der over en million ind i Europa. Seneste tal er 33.000.

Der er håb om, at børnene i Sjælsmark kan nærme sig en bare lille bitte forbedring i deres vilkår. Dristige politikere har foreslået, at familierne selv måtte lave mad (av av) , at der skulle være børnehaver og vuggestuer for de små, hvis familier sjovt nok ikke syntes, det var lykken at vende tilbage til feks. Syrien, hvor diktatoren Assad er ved at knuse det folkelige oprør.

Måske kan den anden tv-udsendelse i denne uge få flere til at tage det store skridt at undgå mishandling af børn i en lejr, hvor mange af dem får psykiske lidelser, der kan vare resten af deres liv. Tak, Danmark, for jeres gæstfrihed og medmenneskelighed.

Nå, men der er endnu flere gode nyheder. De handicappede skal nu også have det bedre. Det er ellers dem, som Paludan vil sætte i lejre eller fængsel efter en farlighedsvurdering, så de trænger til lidt opbakning. Mon Socialdemokratiet kan være med denne gang? KOM NU!!! Det er da valgkamp.

Jeg kan sgu ikke lade være med at tænke på min gamle far, der altid sagde: CD lover ikke noget som helst, til gengæld holder vi det til punkt og prikke.

For hvad kan man love??? Man kan love, man vil kæmpe for noget, men skån os dog for løfterne.

Og for så at runde af: vi burde aflyse det valg. Det er jo alligevel altid de forkerte, der bliver valgt. Dem der ikke holder, hvad de lover. Dem, der bare meler deres egen kage. Dem, der ikke aner, hvad der foregår her ude i det rigtige samfund.

Næh, vi andre ude i omklædningsrummene, på bodegaerne, i frokoststuerne. Vi ved fandeme godt, hvordan den skulle skæres.

Hvor er det bare ærgerligt, at ingen af os gider at lette rumpen og stille op…..og blive valgt.

Godt valg.