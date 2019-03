Dansk Folkepartis meningsmålinger er i frit fald. I den seneste måling står partiet til en tilbagegang på syv procentpoint i forhold til seneste folketingsvalg, og partiformanden kalder selv det niveau for 'fuldstændigt uacceptabelt'.

Ved seneste valg var det netop Dansk Folkepartis styrke, der trak Løkke ind i Statsministeriet. Men det er, som om der mangler noget nu. Måske en håndtaske.

Usikkerhed om, hvorvidt sundhedsreformen er centralistering, er en af de forklaringer, Kristian Thulesen Dahl giver på, hvorfor partiet nærmer sig sin gamle størrelse. Det er sikkert også en del af forklaringen, for DF har været drivende i de seneste 12 års centraliseringer, men det er langt fra den væsentligste årsag.

Partiet fik et svimlende godt valg ved sidste folketingsvalg. Det er selvfølgeligt svært at holde det niveau, men især når man sidder uden for regeringsmagten, for der bliver det tydeligt, at man har en hel flok folketingsmedlemmer til at daske rundt i skolegården. Et parti, som rundt regnet hver femte dansker stemte på, kan ikke holde sig uden for indflydelse, når muligheden er der!

Derfor - og fordi det simpelthen også ligger i partiets ånd efter ledelsesskiftet mellem Kjærsgaard og Thulesen Dahl - har DF haft nidkært fokus på at vise, at de havde magt. Men dermed beder de også om, at man måler dem på netop det. Deres vælgere spørger naturligt nok sig selv, om magtmaskinen har fået en indflydelse, der svarer til størrelsen. Og vel at mærke på de områder, der betyder mest. Læs: Udlændingepolitik og ældrepolitik.

Thuelsen Dahl og Dansk Folkeparti er i frit fald i meningsmålingerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Thuelsen Dahl og Dansk Folkeparti er i frit fald i meningsmålingerne. Foto: Bax Lindhardt

Nuvel, der er kommet et pudsigt fremmedord som “paradigmeskifte” og en ikke så øde øde ø, ligesom DF selv har strammet retorikken betydeligt. De taler simpelthen hårdere om udlændinge, end de gjorde for fem-seks år siden. Men senest er de også blevet presset af det socialdemokratiske udspil om differentieret pension.

Det tætte samarbejde med Socialdemokraterne, som de fleste af os troede ville blive til DFs fordel, har vist sig at være det modsatte. Og i dag er partiet efterladt med det lidt pivede argument, at hvis man vil have “den ægte vare” frem for et kopiprodukt, så må man stemme på DF. Det er lidt som at høre Brio være sur på LEGO over, at de laver togsæt til børn.

Faktum er, at Thulesen Dahls plan A/plan B-position martrer Dansk Folkeparti, ligesom den ofte har spændt ben for De Radikale. Vælgerne vil vide, hvad de får for deres kryds. Ved sidste valg kunne DF gå til valg på at sige: I ved, hvad vi står for. I dag ved ingen, hvad partiet står for efter et valg. Og når man så ikke engang har en håndtaske, der gør det gamle velkendte kult, ja, så kommer man bare til at ligne systemets mand.