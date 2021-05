»Så står man der i badet i svømmehallen og kigger på den buffet af flotte penisser, hvor man drømmer om, at man bare havde et par centimeter mere.«

Sådan lyder det fra radioværten Thomas Skov, da han gæster B.T. Live.

Sammen med journalist og debattør Anne Sofie Allarp har han lavet podcastserien 'Oprejsning' på podcast-appen Podimo, hvor makkerparret kommer hele vejen rundt om mandens seksualitet.

De tager udgangspunkt i en undersøgelse foretaget af Projekt Sexus, som mere end 62.000 danskere deltog i. Her kom det frem, at danske mænd generelt synes, at de får for lidt sex, og at de godt kunne tænke sig et lidt længere lem, end det de har. I podcastserien har makkerparret derfor sat sig for at undersøge, hvad der er op og ned ved mandens seksualitet.

»Set fra egen penis er størrelsen noget, der har fyldt meget siden den spæde ungdom. Nu fylder det lidt mindre. Nu er det mere ture til genbrugspladsen og afhentning af børn, der fylder. Men det der med at tænke over sit eget lem, det tror jeg, at der er rigtig mange fyre, der har gjort,« fortæller Thomas Skov.

I et af seriens afsnit snakker parret med en læge omkring den her problematik, hvor der er flere lag end som så. For det første er den gennemsnitlige danske penis ikke så lang, som de fleste går og tror – og så er oplevelsen af mandens lem langt vigtigere end længden.

»Den gennemsnitlige penis er 13 centimeter lang,« lyder det fra Thomas Skov, hvorefter Anne Sofie Allarp vælger at hive en iPhone frem:

»Den er to centimeter kortere end den her iPhone i snit,« konstaterer hun for at gøre op med vores opfattelse af, hvor lang en penis generelt er.

»Jeg var lidt i chok, da du fortalte det. Det ser jo ikke ud af meget,« udbryder vært på B.T. Live Sanne Fahnøe.

»Det ser nemlig ikke ud af meget. Det er jo det, der er så skørt. At noget fylder så lidt, men stadig fylder så meget. Det har virkelig fyldt meget i mange mænds hoveder op igennem opvæksten,« siger Thomas Skov og bliver suppleret af Anne Sofie Allarp:

»Man må jo bare sige, at oplevelsens psykologiske effekt af en penis er noget større end de der 13 centimeter.«

Makkerparret kommer i podcastserien også rundt om det faktum, at danske mænd selv mener, at de ikke er tilfredse med deres sexliv.

Jeg har på det seneste været flere gange på genbrugspladsen, end jeg har dyrket sex

»Vi har et mandepanel i programmet, som åbenhjertigt fortæller om deres eget sexliv og egne tanker og følelser omkring det. Noget af det, der går igen, er logistikken. I et liv med job, børn og alle mulige andre forventninger, ender sexlivet med at være noget, man gør hver anden onsdag, hvis der lige er tid og humør til det,« siger Thomas Skov.

En mand i jeres panel fortæller, at han lægger tid ind hver anden fredag til en dateaften, fordi ellers får ham og kæresten ikke dyrket sex. Er det ikke lidt en sløj tilstand, som vi er i?

»Det er jo et problem for mange børnefamilier, og jeg synes, at det faktisk er meget godt klaret for mange i et fast parforhold. Det leder meget godt frem til, hvordan man tror, vores seksualitet er, og hvad den rent faktisk er. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at man måske gerne vil have et bedre sexliv og generelt mere sex,« siger Anne Sofie Allarp.

Hun slår fast, at vi skal væk fra den myte om, at manden bare er klar hele tiden, hvis vi skal have ændret lidt på vores opfattelse af de krav, der er til manden.

»Jeg er helt enig. Og der er også mange mænd som mig selv, der er i det gode gamle faste parforhold, hvor man også gør sig tanker om sit sexliv. Den her podcastserie er generelt en opfordring til, at mænd begynder at tale mere sammen med hinanden og med deres partner om seksualitet,« lyder det fra Thomas Skov, der selv godt kan forstå udfordringerne med at have tid og lyst til sex i en travl hverdag.

»Jeg har på det seneste været flere gange på genbrugspladsen, end jeg har dyrket sex,« konstaterer han.