Mens et flertal i Folketinget vil forbyde børnesexdukker, er Thomas Herman Nørgaard fra Liberal Alliances Ungdom principiel modstander af et forbud.

»Hvis du straffer folk bare for at være pædofile og ikke kun for at udføre pædofile overgreb, er vi ude noget, der minder om et tankepoliti.«

Ungdomspolitikeren var gæst i B.T. Live for at argumentere imod forslaget om et forbud, som Dansk Folkeparti tidligere på måneden samlede flertal for.

»Jeg har ikke tænkt mig at forbyde folk at købe en plastikkonstruktion, som de laver et eller andet ulækkert med, så længe det ikke går ud over andre,« sagde Thomas Herman Nørgaard.

Ifølge Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup kan dukkerne anspore pædofile til at begå overgreb.

»Dukkerne giver pædofile en smag for det, som kan gå ud over vores børn, og er der én ting, vi skal gøre som politikere og som mennesker, er det at beskytte vores børn så godt, som vi overhovedet kan,« har han blandt andet sagt til Jyllands-Posten.

Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Red Barnet, Børnerådet og Børns Vilkår har dog gjort opmærksom på, at man reelt ikke ved, hvilken effekt dukkerne har på brugerne.

Dog støtter Red Barnet et forbud af moralske grunde, fordi organisationen er imod seksualisering af børn.

Jeg vil i stedet argumentere for, at man ikke forbyder noget, hvis man ikke ved noget Thomas Herman Nørgaard

»Vi mener, at hverken vi eller andre, der skal træffe beslutninger om et eventuelt forbud, har viden til at tage den beslutning på et fagligt og sagligt grundlag, så det bliver mere en moralsk stillingtagen,« har Red Barnets psykolog, Kuno Sørensen, sagt til Jyllands-Posten.

Thomas Herman Nørgaard ryster på hovedet af Peter Skaarup.

»Hvis det var tilfældet, at man går ud og udfører en strafbar handling i virkeligheden, hvis man har simuleret den, vil Astralis være nogle helt andre mennesker,« sagde han med henvisning til det danske e-sportshold, der tjener millioner på at skyde løs i computerspillet Counter-Strike.

»Der kan ikke være så meget at diskutere. At have en tilbøjelighed er ikke det samme som at udføre den. Ellers ville vi leve i en helt anden verden, hvis alle mennesker altid handlede på deres impulser. Så ville der være ragnarok,« tilføjede han og rettede en generel kritik mod Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige, som står bag flertallet udover Dansk Folkeparti:

»Det er sigende, at vi har en politisk kultur i Danmark, hvor man forbyder, hvis man er i tvivl. Jeg vil i stedet argumentere for, at man ikke forbyder noget, hvis man ikke ved noget.«

Vi snakker om børn, der er potentielle ofre. Er det ikke så grelt, at det burde tælle mere?

»Det er også grelt, hvis du har pædofile, som måske vil udføre seksuelle overgreb, hvis ikke de havde en dukke,« svarede Thomas Herman Nørgaard.

Socialdemokratiets retsordfører besøgte sidste år B.T. Live, hvor han argumenterede for et forbud mod børnesexdukker.