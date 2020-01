»Vi undskylder. Vi elsker Kina.«

Sådan lød det fra NBA-spilleren James Harden fra Houston Rockets i oktober sidste år, efter klubbens manager havde tweetet 'kæmp for frihed. Støt Hongkong'. Og det er et eksempel på en ny tendens, hvor en dansk tegning i Jyllands-Posten af det kinesiske flag udgør det seneste absurde eksempel, mener dansk Kina-kritiker Thomas Rohden.

»De seneste år er de (styret i Kina, red.) blevet meget mere optaget af, at omverdenen ikke må kritisere Kina. Det betyder, at man er gået hårdt til stater, virksomheder og organisationer, der har sagt eller gjort ting, kommunistpartiet ikke brød sig om.«

Jyllands-Posten er kommet ud i en kinesisk shitstorm, efter avisen har bragt en tegning med det kinesiske flag, hvor stjernerne er erstattet af den farlige coronavirus, der har kostet over hundrede menneskeliv. Men det er blot det seneste eksempel på, at Kina beder om undskyldninger, peger Thomas Rohden på i B.T. live onsdag.

Bør Jyllands-Posten sige undskyld til Kina?

For tweetet betød, at alle kinesiske NBA-partnere på det tidspunkt droppede forbindelserne til ligaen, kinesiske sponsorer trak sig. Holdets direktør og Morey selv beklagede, og NBA var officielt ude at beklage, at man havde fornærmet kinesiske basketballfans, selvom man bakkede op om manageren, Daryl Moreys, ytringsfrihed.

Thomas Rohden, der i næste uge stifter Dansk Kina-Kritisk Selskab, mener ikke, at Jyllands-Posten skal sige undskyld, som den kinesiske ambassadør i Danmark ellers har krævet i en pressemeddelelse.

»For nogle år tilbage var det kinesiske styre optaget af, at det kinesiske folk ikke måtte få kritisk information om statsstyret. Derfor har man så massiv en censur i Kina.«

Ud over eksemplet fra den amerikanske basketballlige nævner Thomas Rohden, at bilproducenten Audi har undskyldt over for kineserne på grund af en reklame.

Original illustration by Niels Bo Bojesen. Cartoon of Coronavirus on the Chinese flag, in the Danish Daily Newspaper Jyllands-Posten's Monday, January 27, 2020 edition. Foto: Niels Bo Bojesen Vis mere Original illustration by Niels Bo Bojesen. Cartoon of Coronavirus on the Chinese flag, in the Danish Daily Newspaper Jyllands-Posten's Monday, January 27, 2020 edition. Foto: Niels Bo Bojesen

Det samme har hotelkæden Marriot for at have spurgt kunderne, om de kommer fra Hongkong, Macau, Taiwan eller Tibet, da Kina ikke ser disse landområder som selvstændige nationer.

De kinesiske myndigheder lukkede nemlig Marriots kinesiske hjemmeside ned i en uge.

»Mercedes Benz undskyldte også for at have brugt et citat af Dalai Lama. Kineserne har en kæmpestor økonomi, så vi ser gang på gang, at store virksomheder og modehuse undskylder,« siger Thomas Rohden.

»For en gangs skyld er der en avis, der ikke er afhængig af kineserne og er beskyttet af den danske grundlov, der vælger ikke at sige undskyld. Det er fremragende.«