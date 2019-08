Værsgo og tak for lån.

Pandaerne i København Zoo skal hurtigst muligt sendes tilbage til Kina, mener Tibet-demonstranten og Kina-kritikeren Thomas Rohden.

»Problemet med pandaerne er, at de er et symbol på, at Danmark er blevet Kinas skødehund. Vi gør alt, hvad kineserne forlanger. Men jeg synes ikke, vi skal have indflydelse fra det kinesiske diktatur i Danmark. Det er Danmarks fjende,« slog han fast i onsdagens B.T. Live på Facebook.

Udmeldingen kommer, efter Radio24Syv i sidste uge kunne fortælle, at København Zoo ændrede på et allerede tegnet kort over Kina før åbningen af pandaanlægget.

En kinesisk delegation havde over for København Zoo påtalt et kort over pandaens udbredelse, der viste Taiwan og Kina som forskellige stater. Det fik Zoo til at skrotte kortet og lave et nyt kort, hvor Taiwan ikke var med.

Forholdet mellem Kina og Taiwan har nemlig i årevis været anspændt og konfliktfyldt, fordi Taiwan opfatter sig selv som en selvstændig stat, mens Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins.

»Det viser, hvorfor vi ikke skal have de her pandaer i Danmark. For så længe vi har dem, prøver kineserne hele tiden at påvirke det danske samfund,« siger Thomas Rohden. Han mener, kineserne er med til at underminere den frie debat.

Derimod mener videnskabelig direktør i København Zoo Bengt Holst, at løsningen er en måde at undgå at tage stilling på.

»Vi vidste godt, at uanset hvad vi gjorde med sådan et kort, ville vi komme til at støde nogen politisk, og det er vi ikke interesseret i, så vi lavede et helt andet kort for at undgå den debat,« sagde Bengt Holst i sidste uge til Radio24syv.

Thomas Rohden er uenig.

»Jeg kan godt se, at det kan være en udmærket løsning for Zoo og en måde at sige, at de ikke tager politisk stilling. Men på den anden side har de både været med til at smide mennesker med Tibet-flag ud af zoologisk have og kontakte Københavns politi for at fjerne folk med Tibet-flag fra det offentlige fortov foran haven.«

Thomas Rohden var nemlig blandt seks medlemmer af Radikal Ungdom, som tidligere på året blev bortvist fra København Zoo efter at have poseret ved pandaerne med det tibetanske flag. Da de i stedet stiller sig op foran indgangen, beder politiet dem gå over på det modsatte fortov.

Her ses Thomas Rohden længst til venstre foran Zoo i København.

Blandt seerne blev pandaerne kaldt propagandadyr og symbol på Danmarks knæfald for Kina. Andre var dog ikke enig med Thomas Rohden.

'Kina er sgu da ligeglad med, om vi leverer pandaer tilbage. Vi ændrer INTET, så hvorfor ikke nyde dyrene, nu de er her', skrev Britta Bøge Pedersen.

Men det er på tide, at den danske stat siger fra, mener Thomas Rohden.

»Zoo får lov til at have pandaerne, fordi Danmark i mange tilfælde står på Kinas side og ikke tør udtale kritik af landets brud på menneskerettighederne,« sagde Thomas Rohden og nævnte et par eksempler:

»Der er f.eks. en million muslimer, der lever i noget, som minder om en koncentrationslejr – en arbejdslejr, hvor de bliver tvunget til at se kinesisk tv og synge kinesiske sange. Og så har man kidnappet det barn, der, som traditionen er, skal udnævne Dalai Lamas efterfølger. Og havde jeg stået med et tibetflag, som jeg har gjort det i zoo, i Kina, ville jeg have fået mindst 20 års fængsel.«

Han foreslår, at EU skaber klare retningslinjer for samarbejdet med Kina og bakker op om kritik af landet.