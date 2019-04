Vi følger Brexit som vi i monopol-tv-dagene fulgte 'Javel, Hr. minister'.

Med lige dele fascination og forfærdelse ser vi til, mens sir Humphrey (fiktiv departementchef) (bort)-forklarer, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre.

I de lange forvrøvlede forklaringer gemmer simple sandheder sig. F.eks. at Storbritannien har haft samme udenrigspolitiske mål i mindst 500 år, nemlig at skabe et ikke-forenet Europa.

Og det gør man bedst indefra.

Ugens topmøde i Bruxelles viste tydeligt, at EU-landene er rådvilde i forhold til, hvad man skal stille op med de forvrøvlede britter. Man kan næsten forestille sig, hvordan de ser May som vor tids Jim Hacker (ministeren fra 'Javel, Hr. minister'), der glad erklærer, at han er for Europa, men imod Bruxelles.

Hvad skal de stille op med de selvmodsigelser, der konstant kommer fra London, hvor det eneste tydelige svar er et rungende 'nej' til alle løsninger. En aften i det britiske parlament resulterede i otte gange 'No'.

Alligevel ser May stadig ud til at følge Thatchers læresætning: 'Det kan godt være, at du skal kæmpe en kamp mere end én gang for at vinde den', men hun ligner et hamster, der løber op i hjulet, blot for at lande på rygstykkerne igen.

Når EU’s stats- og regeringschefer alligevel kan se et lille lys for enden af tunellen, er det fordi, Mays regering endelig forhandler med Labour. Men der er stadig lang vej til noget, der minder om det nationale kompromis, man strikkede sammen i Danmark efter vores 'nej' til Maastrict-traktaten i 1992.

Dels har briterne meget lidt træning i den type forhandlinger, og dels har de stadig - trods ugens udsættelse af deadline for Brexit - ryggen mod muren. Måske skulle May glemme Thatcher og huske Churchill, som sagde, at 'en fredmægler er en, der fodrer en krokodille i det håb, at den æder ham sidst'.

Mays afgang er allerede en politisk sikkerhed. Spørgsmålet for Labour er derfor, om det er bedst at lade krokodillen æde hende nu og udløse et valg, måske også en ny folkeafstemning, eller om det er bedst at lade det Brexit, som kun kan ende med utilfredshed til alle sider udgøre første linje i Mays nekrolog.

Det finder vi næppe ud af, før der er afholdt lokal-valg i Storbritanien 2. maj.

I mellemtiden må hele Europa gøre som den danske statsminister på vej ud fra EU-topmødet, fløjte 'We’ll meet again' og se frem mod et nyt afsnit af 'Javel, Fru minister'.