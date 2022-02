Nationens makrelspisende ledestjerne, også kendt som Mette Frederiksen, lod os efterhånden for nogle dage siden gå ud og leve det restriktionsfrie liv igen.

Med det følger desværre også smittetal højere end hårgrænsen på en aldrende Jude Law, og dermed er chancen stor for, at du snart kan se frem til at blive en af omikronens utallige udvalgte.

Derfor kommer der her en overlevelsesguide til, hvordan du kan fordrive tiden i selvisolation:

Råb komplimenter eller skældsord ud ad vinduet til folk på gaden, alt efter hvilket humør du lige er i. Mulighed nummer 1 har dog ry for at være den mest foretrukne for alle implicerede.

Se film eller serier, der har nogle år på bagen og dermed er tåkrummende politisk ukorrekte. Snup for eksempel et par afsnit af programmet 'Købmænd på 1. klasse'. Her kan du se minkpelsforhandleren Nicolai lave jordens mest nedgørende imitation af sine asiatiske konkurrentforhandlere, mens han kaster om sig med klynger af skind fra det i dag massedræbte dyr i håbet om at finde den bedste pels inden alle andre.

Eller hent en skål popcorn og se klassikere som James Bond-filmen 'Thunderball', hvor en kvindelig doktor gentagende gange afviser ham, og han kvitterer med at stikke tungen i halsen på hende, mens han holder hende fast. I samme ombæring truer han hende til at have sex med ham, så han ikke røber en hemmelighed, der kan koste hende jobbet. De programmer ældes med lige så lidt ynde som en billig supersizevin fra bageste hylde i Fleggaard.

Lav andre menneskers kahoots. Inde på quizhjemmesiden kahoot kan du skrive »konfirmation«, »18 års« eller »sølvbryllup« i søgefeltet, og en skattekiste af fun facts om fremmede vil åbenbare sig. Hvilken Shu-bi-dua-sang kyssede livsledsagerne Lars og Merete eksempelvis til for første gang? Hvad var konfirmandens Malthes første ord, og hvilken studieretning læser Emma, når hun altså ikke lige har travlt med at inhalere sine 18 shots? Tag testene og bliv klogere på mennesker, du intet har med at gøre.

Vær til stede i dit eget selskab. Nyd nuet, lad de svære tanker komme op til overfladen, grav dybt i dig selv og sæt ærlige ord på dine udviklingspunkter. Lad bearbejdelsen af selvet begynde i dag. Nej, jeg laver bare sjov. Det er der da ingen, der magter.

Hold dig også fra hjemmetræningsvideoer. Det gør dig bare deprimeret, at en kæk, ung fitnesscoach bliver ved med at råbe ’good job, keep going!’ selvom du kun holdt planken i 7,5 sekunder og for længst har ladet din trætte bløddyrskrop ramme det kolde parketgulv.

Bed din kæreste, mor, far eller ven om at købe ind for dig. Det kan du næsten blive nødt til uanset hvad, medmindre du vil prøve at leve en hel uge på den dér snoldede pose spinat i køleskabet, som, ligesom dig i isolationen, ligner noget, der for længst har overskredet sidste salgsdato. Men så find de særeste ting og insister på, at de skal finde det til dig.

Bed dem købe reb, gaffatape, en hammer og stærkt ætsende kemikalier. Og måske seneste måneds 'Bo Bedre' for at lede dem lidt på vildspor. Eller hvis du er kvinde, bed en mandlig indkøber finde ting, der ikke findes, som en menstruationsforkorter eller en tamponfjerner.

Man har kun det sjov, man selv laver, og lader gå ud over andre.