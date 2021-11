Som hyppig gæst i DSBs tog, der kører fra Aalborg og gennem den jyske højderyg, når jeg at gøre mig mange antropologiske observationer undervejs.

Og der begynder at tegne sig et mønster af, hvilke slags mennesker der typisk fylder sæderne ud.

Så med al kærlighed til mine medmennesker er her tre typer, der næsten er garanti for, at du kan finde i DSBs kupé 82 mod Københavns Lufthavn:

1. Den mandlige funktionær

Nu skal Lars og Michael fra det lokale mellemstore firmas regnskabsafdeling eddersparkme luftes. De har fået en weekend væk fra 'kontroltårnet derhjemme', fordi de skal rejse fra hjemstavnen til en anden fastlandsby i forbindelse med arbejdet.

De kører i ternet skjorte, jeans og en par brune sko i de elefantgrå togsæder, men i weekendtasken ligger der en blazer, til når de skal ud og spise fint på den lokale Hereford Beefstouw om aftenen.

På denne tid af året får denne type en ekstra artefakt: juleøllen. Så sent som i fredags sad jeg ved siden af disse to mænd, og den glæde, deres øjne blev fyldt med, da de knappede en Tuborg Julebryg op, var direkte misundelsesværdig.

Talestrømmen stopper sjældent undervejs, og Lars og Michael underholder lystigt hinanden med vidensdeling fra diverse kurser, dokumentarer om bitcoins og biografier skrevet af topatleter.

Både armbevægelserne og stemmeføringen når højder, som ingen andre i toget kan nå til sokkeholderne. Det resulterer blandt andet i, at jeg fredag var tæt på at få en af disse mænds vielsesring i øjet. Men man under dem det også næsten.

For ja, den opførsel er delvist et resultat af den mandlige boomergenerations gudekompleks. Men det er også i høj grad bare ufiltreret glæde over de små hverdagsglæder som for eksempel en hurtig getaway med kollegaen.

2. Efterskoleeleven

Laura er dybt inspireret af 'jeg er født i det forkerte årti'-æstetikken, fik sidste år en ukulele i julegave og går nu på musiklinjen på en efterskole, der ligger godt to timer fra hendes forældres murermestervilla.

Hun er på et eksperimenterende stadie i sin selvudvikling, hvor deodorant ikke er velkommen. Det gør desværre, at resten af kupeen bliver ufrivilligt inddraget i projektet, men hun er i gang med at bekæmpe kapitalismen og dens mange unødvendige pengeslugerprodukter, så hun er faktisk ligeglad med, at hun kan lugtes gennem flere sæderækker.

Det faktum, at et par midaldrende medrejsende vender hovedet efter, hvad der i deres verden er en kæmpe hippie, giver hende faktisk lidt tilfredsstillelse.

Hun har diverse klistermærker på sin Apple-computer. Favoritterne er 'Atomkraft nej tak', 'Nej til Egholm-motorvej' og samtlige billeder af koncertminder fra Roskilde Festival, som hun selvfølgelig tager til hvert år for at headbange til uopdagede rockgrupper og spille akustiske covere af Fleetwood Mac i en rundkreds i teltlejren.

3. Den jyske børnefamilie

Christina og Morten har længe gerne villet spice weekenderne lidt op og tog endelig springet for et halvt år siden, hvor de bookede sig selv og deres to børn, Emma og Frederik, ind på Scandic i København.

I ugerne op til har Christina været i Deichmann for at købe vandrestøvler til hele familien. De skal nemlig gå rundt til alt, for parkering med egen bil siger Morten er umuligt, og taxaer er alt, alt, alt for dyrt.

Christinas kollega Pia fortalte også, at hendes mands mosters petanque-partner engang blev overfaldet i metroen, så det skal de satme ikke risikere.

Christina købte også lige et par bæltetasker i kønsstereotype farver til børnene og gav dem strenge instrukser i, hvordan de skal bære dem under jakken, så tyvene ikke stjæler dem.

Når togkonduktøren kommer, har Morten togbilletterne liggende klar, printet ud på papir. Efter papirerne er blevet stoppet tilbage i baglommen, gennemgår de tidsplanen, mens Christina tvangsfodrer børnene med lunkne klapsammenmadder med leverpostej fra Stryhns og agurkeskiver, der for længst har mistet gejsten.

Som den store afslutning skal de selvfølgelig i Tivoli, så Christina kan tage billeder af julelysene til sin Facebook-profil, og børnene kan stå tre timer i kø for at prøve Det Gyldne Tårn.

Men de har flere klapsammenmadder med derind, som de spiser på en bænk i minusgrader, for det er simpelthen for latterlige priser, de tager på Restaurant Grøften.