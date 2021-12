Jeg har fået en lille ny. Ikke en baby. Men det, der i dagens priviligerede Danmark kommer tættest på uden at være det.

En 70 centimeter kort blød satan i form af en corgihvalp, som det vennepar, jeg bor med, har købt.

Det har givet mig et unikt indblik i den hundeejerverden, jeg hver dag støder på i en eller anden form, men aldrig har studeret på nært hold, før jeg selv blev en del af den.

Tanker fra en tilflytter Rebecca er født og opvokset i Aarhus, men har for nylig rykket teltpælene op for at flytte dem 119 kilometer nord for hjemstavnen, nemlig til Aalborg. Læs med, når hun i sin klumme sætter ord på sine observationer om byen, menneskene og de ting, der gør Aalborg til Aalborg.

Jeg sidder og arbejder foran et gulv-til-loft vindue på byens mest befærdede gade. Og som den ene hundeejer efter den anden går forbi, står det klart, at de vil gøre absolut alt for den klump. Og det er lige meget, hvem det er.

Om det er den modeltynde kvinde, der går forbi i matchende vinterjakke med sin tæppetisser, der højst sandsynligt hedder Coco, eller om det er den Arnold Schwarzneggertrænede mand med muskelhunden Carlo, så har de den her uspolerede, næsten barnlige, naive og ubetingede kærlighed til dette væsen, der hverken kan føre samtaler med dem, tage opvasken for dem eller føre arven videre.

Og det kan måske virke småsindssygt for udefrakommende. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har stået samtlige gange og set til med ubehag, når folk tager deres hund op og kigger afhængigt på den, mens den slikker dem i ansigtet.

Men der er også noget fascinerende over de her hundeejere. De omfavner på en måde dem selv og deres følelsesliv på et niveau, vi andre kun kan drømme om.

De er ligeglade med, at folk kigger på dem, som var de idioter, når de går gennem gaden med deres mops, der mest af alt ligner Rocky Balboa i ansigtet, og snakker kælent til dem.

De skider på, om du synes, de er for meget, når de kommer og fortæller dig, at de har købt hunden kobekødsfyldte tyggeben til tusinder af kroner til jul, ‘for så har den også noget at pakke op juleaften’.

De har skabt en hel hverdag, der drejer sig om det her lille kræ, og så må du hoppe med på den præmis eller smutte.

Det lærte jeg på den hårde måde, da jeg kom hjem fra arbejde en mørk decemberdag og spurgte veninden, og dermed også corgien, om ikke vi skulle gå ned at hente et par pizzaer.

Det gjorde vi så. Men hvad Google Maps mente var en gåtur på ti minutter, blev i stedet en længere seance, hvor det lille vidunder skulle lægge en dej langs en Nykredit-bygning, pisse op ad samtlige gadehjørner og vise et par lejlighedskomplekser, hvem der bestemte, i en hed stand-off med både knurren, gøen og ja, mere pis.

Alt imens fik den tyret leverpostejslugtende godbidder i kæften og fik at vide, at den var en ‘DYGTIG PIIIGE’, bare den huskede at blinke.

Kold og træt kunne jeg få lov til at stå der og vente i -3 grader, mens mudderet fra de smeltende snedynger nåede til mine hvide, overprisede sneakers og kulden langsomt omsluttede min familiepizza.

Og nok ændrede farven på mine sneakers sig den aften, men én ting gjorde ikke: Respekten for mine roomies og de hundeejere, der hver dag går forbi mig på arbejdet.

For tænk at have så meget kærlighed at give af, at der også er mere end rigeligt til et væsen, der meget lig en teenagesøn kun lytter. når den magter det, og ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv.