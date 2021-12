D. 21 december er lige om hjørnet.

For nogen er det den dag på året, der er aller mørkest, inden dagene igen bliver længere.

For nogen er det en dato, der tilfredsstiller deres hang for symmetri. 21/12.

For nogen er det tredje sidste dag, inden de skal rejse hjem til den lille jyske flække, de kommer fra, for at sidde rundt om julebordet og drikke deres kampvægt i portvin, mens deres stive onkel fortæller, hvordan han synes, at nutidens ungdom er nogle forkælede, hyggedeprimerede snothvalpe.

For mig er det dagen, hvor jeg runder mit 25. år på denne klode. Og hvad rager det så dig, tænker du nok. Hvad er det den her lille lort vil have, jeg skal bruge den information til? Skal jeg sige tillykke? Sende hende en gave? Gætte hendes stjernetegn?

Nej, heldigvis ikke. Nok er 25 ingen alder, men der har alligevel nået at samle sig en livserfaring eller to i denne vintertrætte hjerne, og dem vil jeg nu dele:

Hvis du rent faktisk regner med, at folk lader være med at fortælle dine hemmeligheder videre til kællingen fra parallelklassen, holder tilbage for rødt og kommer til din fest til tiden, så vil du gå gennem livet med kronisk skuffelse.

Hvis du får klippet pandehår, ser det godt ud i to minutter, og derefter ligner du mest af alt en groupie for The Beatles. Og uanset hvad du gør, så sæt de penge af til at få en frisør til at klippe pandehåret! Som mange andre danskere fandt jeg en mørk eftermiddag under 2. lockdown pludselig mig selv foran badeværelsesspejlet med en orangeskaftet køkkensaks i hånden og min computer med en gør-det-selvvideo ved siden af mig. Men tro mig, uanset hvor god en guide, du har bildt dig selv ind, at du har fundet, kommer du bare til at ligne en amish med et hint af 'jeg har fanget fem mennesker i min kælder'-vibes.

Der vil altid være mindst ét menneske i lokalet, der er lækrere, sjovere og klogere end dig, så du kan lige så godt begynde at øve dig på det der pis, pøblen kalder selvkærlighed.

Chips med picklesmag fungerer virkelig godt, selvom det ikke burde.

Voksne mennesker er bare børn med stemmeret. Vi vokser op i en uigennemtænkt tro om, at de, der er ældre end os, vil være vores evige ledestjerner. Men det er egentlig bare de blinde, der leder de blinde. Tante Bodil kan godt være mere emotionelt underudviklet end din teenagelillebror, selvom hun har betrådt kloden i 40 år mere end ham. Og Michael på 57 har ikke nødvendigvis ret i alt, han siger, bare fordi han har fået hjørnekontoret og den der mellemlederøresnegl i øret.

Akne er ikke kun noget, der hører de usikre teenageår til. Det kan ramme som lyn fra en klar himmel gennem hele livet.

Efter den første forelskelse kommer den første hjertesorg. Det er kærlighedens obligatoriske pakkeløsning.

De mennesker, der synes mindst elskværdige, er dem, der har brug for mest kærlighed. Og det kræver overskud af en anden verden at give dem det. Men kan man det, er jeg sikker på, at man kommer på Guds VIP-liste.

Mange folk i 40erne og opefter giver virkelig ikke sit aldrende selv specielt meget credit. Hele min barndom, ungdom og tid som ung voksen er jeg blevet bildt ind, at aldring er helvede, og vejen dertil er brolagt med rynkecremer, en modvillig forkærlighed for fredage på sofaen og kropsdele, der bliver offer for tyngdekraften. Men det passer jo slet ikke. Nu fatter jeg jo rent faktisk en snert af, hvem jeg er, hvad jeg er god til, og hvilke 'udviklingspunkter' jeg har, for at bruge managementsprog. Jeg er faldet og har slået min store krumme næse ned i asfalten nok gange til at vide, at man ikke dør af modgang. Hvis man bruger sin tid på en god måde, er tiden, der går, ikke en straf. Men det er nemt at sige, når man stadig har sit første forældreskab, sin første fyring, sit første realkreditlån og sin første skilsmisseoplevelse til gode. Så spørg mig igen, når jeg fylder 50.