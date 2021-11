Byen er igen åben, og landets nyudklækkede 18-årige kan nu komme i gaden og opleve glæden ved at miste garderobenumre, drikke tvivlsomme sjusser og blive forelsket i hurtige typer i toiletkøen.

Men det er som om, de unges coronaprægede ungdom har gjort, at den genåbnede bys spilleregler ikke rigtig står klare for dem.

Det har fået min indre bitre kælling i stødet, og derfor har jeg her tre råd til de unge, der skal i byen:

1. Musikkulturen

Hvis I som de eneste skal stå foran DJ'en og ønske lige dele Tiktok-hits og Spotify top 100-pop lavet af disneystjerner, bliver det en lang aften.

Vi andre ender med at vente forgæves på bare at få lov at høre ét hit med Helmig. Og nej, det er ikke Hugo Helmig.

Tanker fra en tilflytter Rebecca er født og opvokset i Aarhus, men har for nylig rykket teltpælene op for at flytte dem 119 kilometer nord for hjemstavnen, nemlig til Aalborg. Læs med, når hun i sin klumme sætter ord på sine observationer om byen, menneskene og de ting, der gør Aalborg til Aalborg.

Afgiv jeres ene sangønske og gå tilbage til jeres bord med et 'nej' ligesom alle os andre.

2. Dansegulvet

Der sker mange forfærdelige ting på et dansegulv fredag aften.

Senest blev jeg brugt om levende stødpude af et par. De havde sendt lange blikke til hinanden over det fyldte dansegulv, og da Rasmus Seebachs seneste hit ramte højtalerne, var der ikke mere at gøre.

Som et frømandskorps på en forhindringsbane møjede de sig gennem menneskemængden for til sidst at mødes på midten og stikke tungen så langt ned i halsen på hinanden, at jeg ikke vidste, om jeg skulle gå væk eller stå klar til at yde førstehjælp, hvis de blev kvalt i hinandens shotbefængte spyt.

Om det var den intense lykkerus eller de 75 sjusser, de havde kastet i svælget, ved jeg ikke, men de var i hvert fald på et stadie, hvor det ikke som sådan påvirkede dem, at den væg, de nu lænede sig op ad, havde en puls.

I er nødt til at tænke lidt på, om jeres medmennesker er interesseret i at blive en del af en ufrivillig trekant.

3. Ung kærlighed

Der, hvor aldersforskellen, og livserfaringsforskellen, føles størst, er når ungdommen tager deres nyforelskelse med i byen.

Den fylder så meget i et rum, at det bliver et problem for os, der er kommet i en alder, hvor den første store kærestesorg allerede har banket naiviteten ud af vores hoveder og erstattet den med hård kynisme og påpasselighed over for alle, der sender os så meget som et kærligt blik.

Jeg stiftede bekendtskab med en sådan ung kærlighed en skæbnesvanger fredag nat på McDonalds.

En kvinde og en mand, der har været 18 år i højst to minutter, gned sig op ad hinanden lige foran mig i køen. Af røg hans trøje lige pludselig, og mens han stod der og i mine øjne mest af alt lignte et trimmet børnehavebarn, lænede de sig op ad hinanden og gav det blik, man kun kan give, når livet ikke har budt en reel smerte endnu.

»Bare vent, om to måneder har han bollet din bedste veninde på gymnasiets handicaptoilet, og du sidder og tonser løs på en spinningcykel i håbet om at få en god post-breakup krop, mens du skriger med på 'You Oughta Know' af Alanis Morissette,« havde jeg lyst til at sige. Men jeg lod være, for jeg var den næste til at få mine lunkne chili cheese tops rakt over disken, og så kunne det også være ligemeget.

»Mærk!« hører jeg så en stemme sige. Det er den kvindelige halvdel af forelskselsesduoen, der rækker en trøje frem mod mig.

Jeg giver den et modvilligt prik med min pegefinger. Den er drivvåd. Jeg får øjenkontakt med parret, og mit blik drypper af foragt.

»Det er hans sved!« siger hun så. Mit had til deres skrøbelige kærlighed udvikler sig nu til et reelt ønske om at slå deres knæskaller ind.

Hvis man kan mærke, at man er så forelsket i en person, at man gerne tvangsindlægger sine medmennesker til at røre ved deres sved, så skal man vente mindst en måned med at gå i byen sammen. For andres skyld.