Uffe Elbæk sagde farvel som partiformand med et alternativt pressemøde – naturligvis.

Foran den samlede presse på gaden i en grøn skovmandsskjorte forklarede manden, hvorfor han siger farvel lige nu.

'Nej, nej, nej – ja, ja, ja,' svarede han i en og samme sætning i den klassiske Uffe-stil, som medierne altid har elsket, fordi det er så let at karikere.

I samme øjeblik svømmede de sociale medier over med varme hilsener fra hele det politiske landskab. Alle ville de hylde manden, der med sit eget parti i 2015 kom i Folketinget med en overstadig fest, hvor 'crazy' var det mest gennemgående ord.

Alternativet var – netop Alternativt – og måske derfor har det været vanskeligt at vurdere Uffe Elbæks resultater og gennemslagskraft. Målt på lovforslag og forlig er det måske ikke imponerende. Men måler man på andre parametre, er det måske ikke så tosset, hvad Uffe Elbæk har opnået.

Allerede i december skrev B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup en analyse om Alternativets resultater, og det er ret beset imponerende (og jeg har lånt derfra).

Mest af alt har han og partiet turde rejse en række overordnede diskussioner, der åbenlyst havde en større gennemslagskraft blandt danskerne end hos de etablerede partier. Uffe Elbæk har turdet tale om store drømme for et mere menneskeligt samfund, der tager hensyn til tidens store udfordringer.

Da Alternativet gik til valg første gang i 2015, var en reduktion af CO2 på 70 procent deres store ønske og drøm for en grøn fremtid. For bare et år siden var partiet stadig de eneste, der drømte den drøm.

For en uge siden blev det etableret politik i et forlig, der binder enhver regering fremefter. Uffes ide er blevet til virkelig politik.

Uffe Elbæk var den første, der talte om 30 timers arbejdsuge. Et forslag, der blev latterliggjort, fordi det var en økonomisk utopi. I dag udkommer der jævnligt bøger om virksomheder, som netop er gået over til den arbejdsmodel. Ideen var et bedre forhold mellem arbejdsliv og privatliv, men som samtidig kunne styrke begge dele af vores daglige liv.

Vi er der ikke endnu på arbejdsmarkedet, men det er ikke umuligt at gennemføre, og der vil uvægerligt komme mange flere virksomheder, der går i den retning. Det, der var umuligt, er pludselig blevet realistisk.

Kødfrie dage er et andet forslag fra de tidlige Alternativ-dage. Igen et forslag, der blev rynket på næsen ad med henvisning til, at 'i det danske bageri lugter der af bacon'.

Mængden af kød i den danske husholdning er nu på vej ned, og de fleste danske bøfrestauranter overvejer seriøst, hvordan deres forretningsmodel skal udvikle sig.

Man kan faktisk blive ved.

Alternativet og Uffe Elbæk har ændret tonen på Chistiansborg. Det er nu bredt accepteret, at der er andre bundlinjer end den økonomiske – selv i Finansministeriet.

Partiet er i offentligheden kendt for en masse gak og løjer, vilde og latterlige happenings, men deres reelle resultater er også værd at notere på Uffe Elbæks farveldag.

Tak, Uffe, fordi du turde være 'latterlig' og udfordre en række etablerede dogmer om vores fælles liv.

Uffe Elbæks sidste ord til partimedlemmerne er de første linjer i et manifest, han skrev for mere end seks år siden:

'Alternativet er en politisk ide om personlig frihed, social værdighed og levende bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm.'

Tak, Uffe, for drømmene. Spørgsmålet er, om Alternativet kan drømme uden dig.