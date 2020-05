Her er ordvekslingen

Berlingske har skrevet en del af Kåre Qvists interview med Søren Brostrøm ud. Det kan du læse her:

Kåre Quist: »Er du enig med Kåre Mølbak i, at det ser han ikke for sig, det er helt usandsynligt? Er du enig i det?«

Søren Brostrøm: »Det, jeg er sikker på, er, at vi har et rigtig godt udgangspunkt for at kontrollere den epidemi, vi stadigvæk står i, frem til en situation, hvor vi får immunitet.«

Kåre Quist: »Men jeg bliver nødt til at spørge dig, for det er utroligt svært at få Kåre Mølbak ind i et nyhedsstudie – det har vi prøvet rigtig, rigtig mange gange, vi har fået nej, derfor er jeg glad for, at du er her. Det er afgørende for os alle sammen at få at vide: Er du enig med Kåre Mølbak i det, han siger: Det er simpelthen usandsynligt, at der kommer en anden bølge? Er du enig i det?«

Søren Brostrøm: »Jeg forstår godt, at medierne og jer journalister, fordi I skal lave kritisk journalistik, er meget interesserede i hele tiden at få den ene udtalelse op mod den anden. Det er ikke interessant for mig.«

Her afbrød Kåre Quist Sundhedsstyrelsens direktør og sagde:

»Nej, det er ikke det. Nej, det er ikke det, Søren Brostrøm. Det er forkert, det er forkert. Det her handler om, hvordan skal vi som borgere, og hvordan skal de politikere, som tager beslutningerne, overhovedet kunne stole på, hvad der kommer ud, når vi seks dage fra nu fik at vide, at det er der en overvejende risiko for, og nu får vi så at vide, at det er helt usandsynligt? Det virker jo helt vildt. Hvordan kan det ændre sig på seks dage? Og du vil så ikke nu sige, om du er enig eller ej med Kåre Mølbak?«

Søren Brostrøm: »Det, som jeg prøver at sige, for nu prøver jeg at bruge mine egne ord i stedet for at kommentere på andres ord, fordi jeg tænker, det er det mest interessante, hvordan jeg ser på det: Vi har kontrol over vores epidemi. Vi kan vurdere den dag for dag, uge for uge. Vi kan se, hvis den stiger. Vi har efterhånden så meget erfaring på, hvad det er for nogle håndtag, vi skal skrue på. Vi har lavet en voldsom nedlukning af vores samfund, vi er i gang med en kontrolleret genåbning.«

