I et nyt debatindlæg i Politiken fortæller tidligere studerende på Kunstakademiet om en professor, der, ud over at udføre magtmisbrug og krænkende adfærd, også seksuelt krænkede de tidligere elever.

Tre tidligere studerende har siden foråret 2018 undersøgt magtmisbrug og sexkrænkelser på Kunstakademiets Billedkunstskoler og dermed fundet ud af, at de ikke er de eneste, der har oplevet krænkende opførsel fra den samme professor.

De studerende fortæller i debatindlægget, at de selv har opsøgt i alt ti tidligere og nuværende studerende, samt haft samtaler med dem om deres oplevelser med den pågældende professor.

Det viser sig, ud fra deres samtaler, at flere studerende har oplevet et seksualiseret miljø eller er blevet seksuelt krænket af deres professor.

»I januar 2013 var jeg til fest på den overbygning, hvor jeg dengang var studerende. Jeg spurgte på et tidspunkt min daværende professor om at låne hans telefon for at fotografere de andre, som på det tidspunkt dansede. Han gav mig telefonen, men trak den til sig igen og bladrede gennem en række billeder for at vise mig noget. Først forstod jeg ikke, hvad det var, men ret hurtigt genkendte jeg afdelingens toilet, hvor han havde været oppe og fotografere sin pik, mens han spermede ud over toilettet. Jeg sagde, »jeg skal ikke se de billeder«, og han fortsatte med at bladre rundt i dem, mens han mumlede et eller andet. Han vendte kameraet mod mig og begyndte at tage billeder af mine bryster,« skriver de i debatindlægget.

Efter episoden i 2013 søgte den studerende om at blive rykket til en anden afdeling for at undgå professor.

De tidligere studerende beskriver også, at under deres tid som studerende, som var mellem 2011 og 2015, overskred professoren de studerendes grænser og misbrugte sin magt.

Han kunne desuden finde på at drikke sig fuld og tage stoffer med de studerende og i påvirket tilstand holde taler, hvori han svinede dem til.

17. maj 2018 fremlagde de studerende et vidnesbyrd for rektoren Sanne Kofod Olsen, som har dannet grundlaget for deres arbejde.

Rektor Sanne Kofod Olsen blev allerede i januar 2015 gjort opmærksom på de seksuelle krænkelser. Hun havde fået hændelsen genfortalt af to forskellige personer, der hver især havde hørt om de seksuelle krænkelser.

Sanne Kofod Olsen ville på daværende tidspunkt gerne gå videre med sagen, men sagde dog, at der i så fald var brug for en anmeldelse fra den krænkede selv.

28. maj 2018 fratrådte professoren sin stilling. Grunden hed 'en gensidig aftale med institutionen'.

Rektoratet skrev om fratrædelsen i en intern mail, hvor de blandt andet skrev: 'Vi ønsker (professoren) held og lykke fremover!'

Kunstakademiets Billedkunstskoler opretholdt tavsheden omkring forbindelsen mellem de anmeldte magtmisbrugs- og seksuelle krænkelseshistorier og professorens fratrædelse.

Rektoren valgte ikke at fortælle de studerende på et 'orienterende møde' om årsagen til professorens fratrædelse.

Slutteligt opfordrer de studerende til, at sagen bliver undersøgt nærmere.