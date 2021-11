112 år. Det er, hvor lang tid De Konservative har siddet på magten i Frederiksberg Kommune. Hvem ved? Måske får den suveræne periode sin ende, når der 16. november skal stemmes til kommunalvalget.

I B.T. Live kommer en ung kandidat fra netop De Konservative Anders Storgaard for at debattere Frederiksbergs Kommunes fremtid med Enhedslistens helt store profil Pelle Dragsted.

Et af de emner, som de to kandidater skal debattere, er, om kommuneskatten skal sættes op. For skal skatten virkelig sættes op i en kommune, hvor borgerne er så tilfredse med velfærden?



