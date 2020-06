Kan corona vandre mellem dyr og mennesker?

Det spørger mange kæledyrsejere sig selv om, efter Fødevarestyrelsen har konstateret corona-smitte på en hund.

Hunden tilhører familien til ejerne af den ene af de to minkfarme i Nordjylland, hvor der blev konstateret coronavirus blandt besætningerne.

Men der er ingen grund til panik blandt danske hundeejere, mener Hanne Knude Palshof, der er formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Ingen praktiserende dyrlæger er blevet smittet

»Den hund, der er smittet, er vi ikke sikre på, er rigtigt smittet. Den kan være det, man kalder overfladekontimineret. Det vil sige, at den huser infektionen i for eksempel i næsen eller mundslimhinde, uden at man selv bliver syg. Det er det mest sandsynlige,« forklarer hun.

Hunden har ikke haft symptomer på corona og blev udelukkende testet, fordi den var tilknyttet den ene minkfarm.

»Hvis hunde og katte var meget modtagelige som mink, er jeg sikker på, vi havde set mange flere smittede hunde og katte i Italien, Frankrig og Spanien, hvor mange mennesker har været smittet.«

Kan hunden være smittebærer?

»Vi ved det ikke, men jeg tror det ikke. Katte og mink kan muligvis smitte videre. Men hunden er anderledes og får ikke symptomer. Det betyder dog ikke, at vi kan konstatere, at det ikke kan ske. Folk har ofte hunde tæt på sig. Og selv om den ikke er inficeret, er det måske risiko for, at den kan overføre virus alligevel. Så man skal forholde sig forsigtigt til det.«

Men det betyder ikke, at man skal holde sig fra sine eller andres dyr?

»Dyrlæger har været på arbejde i hele corona-perioden. Vi har behandlet dyrene og bedt ejerne vente udenfor. Og ingen praktiserende dyrlæger er blevet smittet, og vi rører ved andres dyr hele tiden.«

»Men har man corona, så skal man være en ansvarlig dyreejer og ikke lade sine dyr forlade matriklen. Men risikoen for at få corona, fordi man klapper naboens hund, er simpelthen minimal.«

Desværre er det kommet nu

Regeringen har besluttet, at Fødevarestyrelsen skal undersøge 120 minkbesætninger landet over, annoncerede fødevareminister Mogens Jensen i weekenden. Det skal ske for at få et overblik over, om der er tale om enkeltstående tilfælde i Nordjylland.

Der har været enkeltstående tilfælde, hvor en hund i Hong Kong blev smittet af sin ejer, og en belgisk kvinde smittede sin kat. Desuden har flere tigre og løver i Bronx Zoo været smittet, efter en dyrepasser først smittede en tiger.

Ifølge Statens Serum Institut kan man endnu ikke se, om minkene i Nordjylland er blevet smittet af mennesker eller omvendt.

Men hvis det er medarbejdere på minkfarmene, der har smittet minkene, kan det forklares med, at de er i tæt kontakt med dyrene og har fat i dem, forklarer Hanne Knude Palshof.

I Holland har man blandt andet haft voldsomme udbrud på minkfarme, forklarer hun.

»Vi forventede, at det ville komme til Danmark. Vi håbede dog, at det ikke ville ske, da smittepresset i Holland har været meget større end i Danmark. Desværre er det kommet nu.«