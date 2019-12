Det åbne politi og efterretningstjenesten afværgede for få uger siden et forestående terrorangreb. Det fortjener stor ros og taknemmelighed, og det fik de også. Fra alle sider af det politiske spektrum.

De Radikales leder, Morten Østergaard, priste sig f.eks. på Facebook lykkelig over, at politiet og efterretningstjenesten er både dygtige og årvågne. Men kort forinden havde selvsamme Morten Østergaard raset over, at justitsminister Nick Hækkerup (S) havde kædet tryghed sammen med overvågning.

Ved den lejlighed kaldte Østergaard det for det værste vrøvl, han nogensinde havde hørt. Han sagde også, at grænsekontrollen er symbolpolitik uden virkning.

Morten Østergaard og resten af venstrefløjen misser da heller ikke en mulighed til at tæske løs på os borgerlige politikere, når der strammes op i rets- og udlændingepolitikken samtidig.

Vi har givet dem alt, og nu skylder vi dem intet

De vil gerne fremstå som rigets store frelsere, der urealistisk og verdensfjernt tror på alt det bedste i alt og alle. Men helt ærligt. Så god er verden ikke. Selv om jeg da også drømmer om en verden, hvor alle er gode mod alle, og der ikke findes dårlige intentioner, så er jeg så realistisk, så jeg ved, at det ikke findes.

Der findes mennesker i Danmark, som hader det land, som ellers har givet dem alle muligheder:

Muligheden for at leve et liv i frihed og ligestilling, gratis uddannelse, et frit og gratis sundhedsvæsen, et udpræget velfærdssamfund, og jeg kunne blive ved.

Men i stedet for at udvise taknemmelighed, så har disse mennesker ubegribeligt vendt os ryggen og har i stedet rettet blikket stift mod ufriheden i det ugudelige kalifat. De har endda gjort det på en måde, så de er parat til at gribe til vold og drab mod alle os, der har givet dem alle muligheder. Vi har givet dem alt, og nu skylder vi dem intet.

Det er jo ikke Morten Østergaard og resten af dem med de 'rene hænder', der bliver skældt huden fuld, udskammet, latterliggjort



Det klinger derfor en smule hult, når Morten Østergaard og resten af venstrefløjen hylder politiet og samtidig – meget behændigt – undlader at fortælle, at en stram rets- og udlændingepolitik, der giver politiet og retsvæsenet beføjelser og redskaber, er en medvirkende årsag til, at politiet kan operere med så stor succes.

Redskaber såsom brug af teknologi og herunder overvågning er med at gøre opklaringsarbejdet langt mere effektivt. Til gavn og tryghed for os alle. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan Danmark ville se ud, hvis politiet ikke har de nødvendige redskaber til at opspore og opklare forbrydelser.

Det er med andre ord ganske enkelt for letkøbt, når venstrefløjen 'tager stikket hjem' uden at have bakket op, da det gjaldt. Da lovgivningen skulle strammes.

Det er jo ikke Morten Østergaard og resten af dem med de 'rene hænder', der bliver skældt huden fuld, udskammet, latterliggjort og får påsat negative prædikater. Tænk, hvad Pia Kjærsgaard er gået igennem, blot fordi hun som én af de allerførste i 90'erne stillede sig frem og advarede om, hvor Danmark var på vej hen, og kaldte på nødvendige initiativer for at få strammet op.

Det har venstrefløjen aldrig anerkendt hende for. I stedet lukrerer de tavst på resultaterne i dag.



Jeg har respekt for mennesker, der står ved konsekvensen af deres handlinger, og politikere, der gør det samme. Det er bare ikke det, Morten Østergaard og resten af venstrefløjen gør. De glæder sig over resultaterne, men smøger ikke ærmerne op, når det gælder.