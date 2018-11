Den 20. udgave af Robinson Ekspeditionen nærmer sig den klassiske afslutning på planken.

Ved Venstres landsmøde i Herning i weekenden vil man også være nået til noget nær den 20. omgang spekulationer om fremtidens partiformand.

Men en ny politiker har bevæget sig ud på planken.

Til april 2019 vil Lars Løkke Rasmussen havde været formand for Venstre i 10 år og i mange af de år har der været hvisken i krogene og endda en åben udfordring af hans formandskab.

Hun går ikke helt ud på planken, men hun dypper tæerne i vandet for at tjekke temperaturen Søs Marie Serup

Og netop som støvet havde lagt sig og der tilsyneladende er skabt opbakning til finansminister Kristian Jensen som den sikre arvtager, blusser diskussionen op igen - og endda lige op til det sidste landsmøde inden folketingsvalget.

Netavisen Altinget kunne tirsdag offentliggøre et interview med Integrationsminister Inger Støjberg, hvor hun åbnede for egne muligheder for at blive formand.

Hun går ikke helt ud på planken, men hun dypper tæerne i vandet for at tjekke temperaturen - og mon ikke mere end ét medie op til weekenden får spurgt Venstres vælgere, hvem de foretrækker som formand; Jensen eller Støjberg.

I interviewet taler Støjberg selv om “lysten, evnen og vilje”. Hun ved ikke, om hun har evnen og lysten, men hvis det måtte komme dertil er hun sikker på, at hun har viljen.

På mange måder er kampen om en formandspost i et stort parti meget sammenligneligt med planken i Robinson Ekspeditionen. Søs Marie Serup

Det er mildt sagt ikke optimalt, at hun selv sætter spørgsmålstegn ved, om hun har evnen.

Hvis hun vil i betragtning var det mere oplagt, at demonstrere, at hun har den - og gerne på mere end ét felt.

Hun er i forvejen beskyldt for at være en 'one trick pony' (en hest, der kun an én ting). Hvorimod det er legitimt at gå med tunge skridt mod magtens top, og derfor er det ok, at tvivle på lysten på dette tidspunkt.

På mange måder er kampen om en formandspost i et stort parti meget sammenligneligt med planken i Robinson Ekspeditionen.

Man skal bare blive stående, for med stor sandsynlighed vil alle konkurrenter blive overmodige, begå fejl, komme til at tvivle eller blive for optagede af at psyke en modstander - og plask, så ligger de i vandet. Så man skal bare bliver stående. Det kræver vilje mere end noget andet.

Inger Støjberg har nu inviteret til, at alle medier tjekker kærlighedsbarometeret til hende.

Det kan handle om forfængelighed, eller om at demonstrere opbakning til hendes politiske linje, som udfordres i partiet, men det er langt fra sikkert, at hun ender med reelt at træde ud på planken.

Så vi ved reelt ikke, om hun har hverken evnen, lysten - eller viljen. Og svaret får vi næppe i weekenden.