Langt de fleste danskere – mig selv inklusive – vil gøre alt for at overholde reglerne i forhold til at komme coronaen til livs.

Vi indretter os pragmatisk, også selv om vi synes, at det er både ubekvemt og hænger os langt ud af halsen.

De fleste af os gør en dyd ud af at overholde reglerne, men den fremtidige opbakning er dog meget afhængig af, om der er logik i reglerne.

Lad mig give nogle eksempler:

Man må ikke forsamles i den friske luft på et fodboldstadion for at se en fodboldkamp, men man må gerne se den samme kamp i en fyldt biografsal.

Man skal have mundbind på, når man går ind i træningscentret, men man må gerne tage det af, mens man træner – og dermed unægteligt sveder og puster mere, end mens man bærer sin sportstaske ind i omklædningsrummet.

Man skal have mundbind på, hvis man står op i en restaurant, men ikke når du sidder ned. I et S-tog gælder det dog, både når du står og sidder.

Og hvorfor er der en skillelinje ved 21 år for, hvor mange der sammen må dyrke holdidræt eller synge?

Hvis man er 21 år, så må man stå og synge 50 personer sammen eller spille håndbold, som jo på mange måder er en kontaktsport. Men når man er 22 år, så må man maksimalt være 10 personer sammen.

Jeg synes kort sagt, at regeringens regler er ulogiske, og viljen og evnen til at efterleve ulogiske regler er alt andet lige mindre, end hvis regler giver umiddelbar mening.

Derfor mener jeg også, at hvis regler ikke kan forklares med et sundhedsfagligt belæg, så bør de fjernes.

Vi skal ikke låse os ind i et mørkt rum, sætte os ned og vente på, at corona driver over, som var det en orkan, alt imens vi ser på, hvordan virksomheder må dreje nøglen om. Vi skal finde løsninger, der betyder, at vi kan leve vort liv så normalt som muligt.

Det kan eksempelvis være i form af at sikre, at der stadig kan komme turister til landet. Vi har f.eks. foreslået, at hvis man kan fremvise en negativ coronatest og dermed er fri for corona, så skal man som turist eller forretningsmand kunne komme til Danmark.

Eksperterne siger, at det er en sikker metode, og selv om der er et flertal i Folketinget, så vil regeringen ikke indføre sådanne muligheder.

Vi har levet med coronavirussen i samfundet i mange måneder nu, og det kommer vi sikkert til at skulle gøre i et stykke tid endnu. Derfor er det også så afgørende, at vi får indrettet vores hverdag på en måde, så vi alle kan være med.

Restriktionerne og beslutningerne bliver nødt til at være logiske og gennemsigtige, for ellers ryger tilliden, og følelsen af forpligtigelse til at bidrage til kampen mod corona forsvinder.

Det er for mig ubegribeligt, at regeringen blot ser passivt til i stedet for at finde praktiske løsninger, så vi kan komme igennem coronakrisen med skindet på næsen.