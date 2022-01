Er Donald Trump ved at stille op til amerikansk præsident?

Det er der mange, der spekulerer i. Og mange troede da også, at Trump vil præsentere, at han stiller op endnu engang, da han deltog i et vælgermøde i Arizona lørdag aften.

Men det skete ikke, så er det ensbetydende med, at han ikke stiller op?

Det bliver journalist på B.T. Jeppe Elkjær spurgt om, når han gæster B.T. Live fra en online forbindelse fra Arizona i USA.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du følge artiklen. Det kan du ligeledes på B.T.s Facebook-side, hvor du kan stille spørgsmål.