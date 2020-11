Det har været en kaotisk uge i dansk politik. Hvor den danske statsminister har vist vejen for den siddende amerikanske præsident, Donald Trump. Mette Frederiksen ved, hvordan man kanøfler sin befolkning, sit erhvervsliv og landets parlamentet uden at have hjemmel i lovgivningen. Vi er vidner til en vaskeægte skandale. Men det er tilsyneladende endnu ikke gået op for regeringen.

Torsdag aften stillede Mette Frederiksen endelig op til interviews om minkskandalen, dog i sine foretrukne bløde medier 'Go' aften Danmark' og 'Aftenshowet'. Begge medier viste sig at have ligeså skarpe tænder som mink. Og det burde i sig selv have fået tiøren til at falde hos statsministeren. Helt bizart blev det, da en minkavler sørgmodigt spurgte statsministeren, om der var nogen som helst chance for at beholde de mink, han endnu ikke havde aflivet. Nej, svarede statsministeren. Nej?!

Hvorfor slår man overhovedet stadig mink ihjel? Det står nu klart, at det simpelthen var en ulovlig ordre, regeringen udstedte i sidste uge om at slå alle – også raske mink – ned. Internationale eksperter anser det for unødvendigt, man har ikke fundet cluster-5-virussen siden september, og Statens Serum Institut har endda udviklet en vaccine, som angiveligt skulle virke mod netop cluster-5. Bare spørg manden, der anbefalede nedslagtningen af 14 millioner dyr, og som går på pension til nytår: Kåre Mølbak.

Og som om det ikke var nok. Efter at det er gået op for regeringen, at deres nedslagtningsordre var ulovlig, og at der mildt sagt er tvivl om den videnskabelige begrundelse for at gøre det, så sender man stadig politi og hjemmeværn efter minkavlere for at sikre, at de bliver ved med at slå dyr ned. Ordensmagten er sat ind for at gennemføre en ulovlig ordre. Det skriger til himlen.

Og så har vi slet ikke talt om, at over 70 dyrlæger mener, at det ikke foregår på en dyreetisk forsvarlig måde, når staten slår dyr ned.

Samtidig forsøger finansministeren at skælde resten af Folketinget ud for, at de sætter Danmarks ry på spil i udlandet. Altså, undskyld mig, men det er da regeringen, der har talt om et nyt Wuhan, givet en ulovlige ordre, blevet undsagt af internationale viruseksperter og gudhjælpemig holder så stædigt fast i egne tosserier, at man alligevel må blive lidt imponeret over selvretfærdighedsniveauet. Det er jer, kære regering, der skader Danmarks ry i udlandet!

Og midt i alt det her forsøger regeringen så at permanentgøre de vidtgående beføjelser, der lå i epidemiloven fra marts i år. 'Folkesundhed' er altså ikke en universalundskyldning for at blæse demokrati, videnskabelig redelighed, dyreetik og parlamentarisk ordentlighed en hatfuld.

Da statsministeren onsdag var i spørgetime i Folketinget, kunne man høre trommelydende fra demonstrationen uden for på Slotspladsen. Nogle demonstranter gik med 'stop 5G'-skilte, og derfor konkluderer mange på Borgen, at det var en gang sølvpapirshatte. Men de fleste af dem gik faktisk med 'stop epidemiloven'-skilte. De har ret. Regeringen har i de forløbne to uger vist, at vi ikke kan udstyre regeringen med så stor magt. De kan ikke håndtere det.

Og efter denne uge må man sige, at sølvpapirshatten sidder på statsministeren, som åbenlyst føler, at 'mit folk forstår mig ikke'. 'Hvis jeg bare lige forklarer det én gang til, så fatter de det nok.' Hun får samme svar som minkavleren i 'Go' aften Danmark': Nej.

Ugens måling:

Befolkningen forstår ikke længere regeringen, og tilliden til dens coronahåndtering er styrtdykket med 20 procentpoint siden maj. Det er det laveste niveau, der endnu er målt, men stadigt et forbavsende højt tal. Forskerne bag anser det for alvorligt for Danmarks muligheder for at komme godt igennem krisen. Det er regeringens ansvar at få ryddet op. Det bliver ikke nogen nem sag. Man må også håbe, at Folketinget bliver bedre til at yde regeringen det nødvendige modspil, som selvfølgelig kvalificerer de beslutninger, der fortsat skal træffes i en meget alvorlig situation.

Ugens abespil:

Mens vi venter på en redegørelse fra fødevareminister Mogens Jensen og den uvildige undersøgelse af minksagen, som Folketinget vil sætte i gang, kan man kun med hovedrysten betragte det abespil, der er i gang i regeringen. Statsministeren skubber ansvaret fra sig – primært over på fødevareministeren og embedsværket. Fødevareministeren skubber tilbage. Det er spørgsmålet, om embedsværket også smider mælketænderne på et tidspunkt.

Ugens klarsyn:

SF-formand Pia Olsen Dyhr, som ellers ofte betragtes som hjælpe-socialdemokrat, er nået frem til, at det nu må være nok med den nuværende epidemilov. Hun skriver blandt andet på Facebook, at det aldrig har været meningen, at den skulle være permanent, og at den har »et demokratisk underskud«. Når selv revolutionsgarden på venstrefløjen er nået frem til den konklusion, må det da føre til en 'aha'-oplevelse for regeringen.