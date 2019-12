Kim Madsen lider af lungesygdommen KOL, og havde han mulighed for at give klar besked til sit syv-årige jeg, ville han gøre én ting:

»Jeg havde givet ham en ørefigen, som han aldrig ville glemme. Det mener jeg.«

Kim Madsen begyndte nemlig at ryge, da han som syvårig blev gode venner med en knægt i fritidshjemmet på Blågardsgade på Nørrebro.

»Han røg, og jeg syntes, han var spændende, fordi han gjorde alt det, der var farligt.«

Kim Madsens forbrug af cigaretter i 53 år 1966 - 1975

10 år á 365 dage x 10 cigaretter =

36.500 cigaretter i alt.

1976 - 1985

10 år á 365 dage x 20 cigaretter =

73.000 cigaretter i alt

1986 - 2019

33 år á 365 dage x 60 cigaretter =

722.200

I alt ca 831.700 cigaretter. Jeg er ikke i tvivl om, at mit forbrug er lavt sat, og jeg tænker, at forbruget i alt ligger på én million cigaretter.

Der gik derfor ikke lang tid, før Kim Madsen også begyndte at ryge. I dag har han røget 53 år af sit 60 år lange liv. Og trods KOL bliver der ofte suget røg fra 60 smøger ned i lungerne om dagen.

»Jeg har næsten røget en million cigaretter,« sagde Kim Madsen, der er i flexjob på grund af nedslidning og desuden er kendt som åbenmundet formand for Jobcentrets Ofre, da han besøgte B.T.s livestudie.

Paradoksalt nok ønsker Kim Madsen at stoppe den usunde vane, men han kan ikke og siger, han har prøvet alt. På den anden side er han rasende over, at en pakke cigaretter i 2022 vil koste 60 kroner pakken. Det går nemlig ud over de svageste grupper i samfundet, mener han.

»Jeg kan simpelthen ikke have det. Der er rigtig mange folkepensionister i Danmark, som ryger. Og mange fattige, som ryger. Så ved jeg godt, at der sidder nogen derude og vil sige: 'Jamen, de fattige kan da bare lade være med at ryge'. Men det er bare ikke så nemt.«

Er det en god idé, at prisen på cigaretter skal stige?

Men hvorfor stopper du ikke bare med at ryge? Du ved, hvor usundt, det er.

»Jeg ved godt, det er pissefarligt at ryge. Men jeg er blevet som en narkoman eller alkoholiker. Jeg kan ikke stoppe det. Det er lige så svært at undvære som kærlighed.«

Selv har han prøvet alt, forklarede han. Rygestopkurser, akupunktur, hypnose, piller og videre.

Rød bloks aftale om at sætte prisen op på cigaretter kommer som følge af, at antallet af unge rygere er steget i Danmark for første gang i 20 år.

Blandt de unge mellem 16 og 24 år er der også sket en stigning, og 40 nye unge mennesker begynder hver dag at ryge.

»Det er dybt bekymrende, og det er det, vi nu vil sætte ind mod med en samlet handleplan, der skal få de unge til at holde sig fra cigaretterne,« lød budskabet fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i forbindelse med lanceringen af regeringens indsats mod børn og unges rygning.

Det handler jo om at få de unge til ikke at begynde med at ryge, og der virker prisen altså - er det ikke vigtigt?

»Mange folkepensionister har måske også røget i 50 år og kan heller ikke bare lægge cigaretterne på hylden. Det er ikke noget, man bare gør. Det er nemt for nogle, men meget svært for andre.«

Kim Madsen er ikke i tvivl om, hvor han i fremtiden vil skaffe cigaretter, når prisen stiger.

»Står det til mig, burde vi alle holde op med at ryge. Men når regeringen vedtager afgifter, der gør det rigtigt svært for mange af os at få råd til at ryge det, vi har gjort i 50 år, så bliver vi nødt til at støtte cigaretpusherne, hvor du kan få en karton til 220 kroner. Det vil jeg gøre,« lød det fra Kim Madsen.

Han understregede da også igen og igen, at han ikke vil anbefale nogen at ryge, og at han stadig nærer et spinkelt håb om at holde op.

»Dem, som er knotne på mig, kan så glæde sig over, at det nok ikke varer så længe, inden jeg ryger i svinget.«