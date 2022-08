Lyt til artiklen

Den omstridte og højreorienterede blog Uriasposten er lukket.

Det oplyser historikker og blogger Kim Møller, der siden 2003 har drevet Uriasposten, skriver Berlingske.

Ifølge Kim Møller er årsagen, at Uriasposten bliver forfulgt af venstreaktivister, myndigheder og Danmarks Radio, som truer med retssager og økonomiske erstatningskrav for brud på blandt andet ophavsretsloven.

Helt konkret anklager Danmarks Radio ham for uretmæssig brug af deres indhold ved at bringe skærmprint og enkeltbilleder fra deres programmer i Uriasposten, oplyser Kim Møller.

»Gennem årene har jeg har fået sværere og sværere ved at holde det kørende. Dokumentation af alt, hvad der sker i dansk politik – også mediekritik – er omfattende og tidskrævende i en tid med flere medier. At blive mødt med konstante trusler om retssager gør det nærmest umuligt for mig at blive ved,« siger Kim Møller til Berlingske og tilføjer:

»Hvis jeg fortsætter, så vil det potentielt smadre mit liv – i hvert fald økonomisk.«

Danmarks Radio oplyser til Berlingske, at sagen er blevet håndteret på samme måde som enhver anden sag, hvor de er blevet opmærksomme på krænkelser af deres ophavsrettigheder i »stort omfang«.

Hvad Kim Møller nu skal bruge tiden på, er der ikke nogen melding om.