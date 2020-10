De seneste corona-meldinger forlyder, at der er en vaccine på vej. Ikke nok med det, så kan den komme meget snart.

I USA regner de allerede med at have en corona-vaccine klar inden for en-to måneder. Tidligere har præsident Trump sagt, den var på trapperne, men nu kommer det også fra en af hans egne kritikere, som er den højest placerede sundhedsrådgiver i USA.

»Vi vil vide, om vaccinen er sikker og effektiv, i slutningen af november eller start-december,« fortalte dr. Anthony Fauci, som er leder af den amerikanske coronavirus-specialenhed, som blev nedsat af præsident Donald Trump i januar 2020, i et interview med BBC.

Altså kan vaccinen allerede være på markedet i USA i december, og det betyder, at den meget kort efter kan være ude på det danske marked, forklarer speciallæge og formand for lungeforeningen Torben Mogensen.

»Lægemiddelstyrelsen har lavet aftaler med nogle medicinske virksomheder. Når først det begynder at køre, så begynder det at gå stærkt. Hvor lang tid der helt præcist går, det ved kun Lægemiddelstyrelsen, men jeg tror, vi hverken snakker om hele eller halve år. Derudover har myndighederne meddelt, at der vil være nok vacciner til alle danskere, der vil have den,« fortæller speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen.

Vil du lade dig vaccinere mod covid-19, når de danske sundhedsmyndigheder godkender en vaccine?

Har USA lige så strenge krav til godkendelse af vacciner, som vi har her i Danmark og i EU?

»Jeg tror, at alle dem, som har lavet medicinforsøg i Danmark, hvor FDA (den amerikanske lægemiddelstryelse, red.) har været involveret, de ved, at FDA er nogle hårde hunde. De er ekstremt grundige, så der er ingen grund til at tro, at de skulle være mere 'large' end andre,« forklarer Torben Mogensen.

»Desuden kommer der heller ikke noget ud på markedet i Europa, før det har været igennem Den Europæiske Lægemiddelsstyrelse. Når vaccinen kommer til Danmark, så kan man være sikker på, at den er gennemtestet, og at den er så sikker, som den nu kan være,« fortsætter han.

Vil du anbefale alle danskere at tage imod en corona-vaccine, når den kommer på markedet for danskerne?

»Jeg vil anbefale, at alle over folkeskolealderen får den vaccine af to grunde. Den ene grund er, at de har en stor risiko for at blive smittet, fordi de tager til fester, hvor smitteriskoen er stor. Den anden grund er, at de så også beskytter deres pårørende, for så slæber de ikke en corona-infektion med hjem til deres bedsteforældre, hvis de vel at mærke stadig spritter af.«

Der er rigtig mange medicinalvirksomheder, der er langt med en corona-vaccine, dog kommer den ikke på markedet, før den er gennemtestet ordentligt.

Selv om sundhedsmyndighederne ikke har haft mulighed for at kortlægge de langtidsvarende bivirkninger endnu, er Torben Mogensen fast besluttet på, at vaccinen skal tages.

»Jeg kommer til at tage den vaccine, hvis de danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at danskerne skal tage vaccinen, og ikke har vurderet nogen risiko ved den. Jeg kan ikke se nogen grund til ikke at tage den,« afsluttede Torben Mogensen.

