Søvnmangel gør dig både dummere, grimmere og mere primitiv.

Gennem de seneste måneder er der blevet offentliggjort en række resultater fra forskellige danske studier, hvis konklusioner har så vidtrækkende følger, at jeg føler, at det er på høje tid at råbe vagt i gevær. Problemet er, at vi tilsyneladende er ved at anlægge os nogle søvnvaner, der er en direkte trussel mod folkesundheden.

22. oktober kunne Syddansk Universitet således beskrive, hvordan over 60 procent af unge mellem 16-24 år kommer for sent i seng på grund af underholdning fra mobiltelefon, tablet, computere, spillekonsol eller tv.

9. november viste et forsøg blandt DTU-studerende, at mere end 40 procent af de studerende afbryder deres søvn for at uddele likes eller sende beskeder. DTU-forsøget var særligt interessant, fordi forskerne, der kom fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, havde undersøgt smartphone-forbruget hos 800 DTU-studerende ved at registrere deres aktivitet på telefonen i fire uger i stedet for bare at spørge dem.

Hele 12 procent af de studerende var regelmæssigt aktive på deres telefoner midt om natten – flere timer efter at de var gået i seng - vel at mærke uden at weekenderne var talt med!

Tallene er desuden i overensstemmelse med den tendens, som den Nationale Sundhedsprofil for 2017 påviste tidligere på året, hvor tal viste, at 39 procent af mænd i alderen 16-24 år var generet af søvnbesvær – en stigning på over 8 procent siden 2007.

For kvinder i samme aldersgruppe så det såmænd endnu værre ud: her var tallet steget fra 34,8 procent søvnbesværede i 2007 til 49,9 procent i 2017!

I sidste uge kom så de foreløbige resultater fra et større tre-årigt forskningsprojekt ved navn SmartSleep, som forskere fra Københavns Universitet har lavet sammen med bl.a. DR, der bl.a. skal give os et større indblik i danskernes søvnvaner. Man har indhentet besvarelser fra næsten 25.000 danskere, og for mig som læge er det skræmmende læsning, da jeg er alt for bevidst om de skadelige konsekvenser, som dårlig og for lidt søvn kan resultere i.

Af studiet fremgår flg. resultater:

- 18 % af deltagerne angiver at have tjekket mobilen hver nat, næsten hver nat eller et par gange om ugen inden for de seneste tre måneder

- 41 % af deltagerne angiver, at de sover dårligt og uroligt flere gange om ugen eller oftere

- Blandt deltagere, som har mobilen liggende i sengen, tjekker knap hver anden (45 %) mobilen om natten

- 32 % af deltagere, der angiver at have en partner, bliver nogle gange eller ofte vækket af partnerens brug af digitale devices i sengen

- Knap én ud af tre deltagere mellem 16-25 år (30 %) tjekker mobilen om natten. For deltagere over 65 år, tjekker kun 3 % mobilen om natten

- Halvdelen af deltagerne (49 %) angiver at føle sig afhængige af deres mobil i nogen grad, mens hver fjerde deltager (25 %) føler sig i høj eller meget høj grad afhængige af deres mobil

- Hver tredje (32 %) angiver at tjekke sociale medier om natten

Køb et vækkeur i år i julegave til de mennesker, du holder af og hjælp dem med at få smartphonen ud af soveværelset

En anden gruppe forskere fra Stockholm Universitet tog to billeder af almindelige mennesker. Ét, hvor de var veludhvilede, og ét, hvor de ikke havde fået nok søvn. Derefter viste de billederne til andre mennesker og bad dem om at beskrive de mennesker, de så på billederne.

Forsøgsdeltagerne beskrev menneskene som usunde, mindre attraktive, mindre kloge og mindre tillidsvækkende på billederne, hvor de ikke havde fået nok søvn. Og de beskrev dem som sundere, klogere, mere attraktive og tillidsvækkende på billederne, hvor de var udhvilede. Selv om det var præcis de samme mennesker!

Jeg ved godt, at der nok er vigtigere ting at diskutere i samfundet end søvn, men tænker du over det, så kræver ethvert problem, at de mennesker, der skal løse dem, forinden har sovet godt. Derfor er her et lægeligt råd, der er lige så indlysende banalt, som det er simpelt: Køb et vækkeur i år i julegave til de mennesker, du holder af, og hjælp dem med at få smartphonen ud af soveværelset - ellers risikerer de at blive både grimmere, dummere og mere asociale i 2019!

Sov godt.