Debatindlæg skrevet af sosuassistent Heidi Møller Madsen fra Varde

Forleden læste jeg i B.T. Liberal Alliances Henrik Dahl påstå i et debatindlæg, at det er en hån, når sosuer og sygeplejersker siger, at de har en dårlig løn. Det er bare en illusion.

Det siges, at hvis en løgn fortælles nok gange, så bliver løgnen til sidst sandhed. Jeg ved ikke, om det er det, Henrik Dahl prøver at opnå, når han i B.T. atter skyder med skarpt på de offentliges løn.

Jeg skal ikke gøre mig klog på hverken sygeplejerskernes eller læreren løn, men at påstå at en social- og sundhedshjælper får 400.000 kroner i løn om året, er en direkte hån mod os. Min kæreste kiggede op på mig, da jeg nævnte dit tal, grinede lidt og sagde så: 'Det vil jeg da glæde mig til at opleve.'

Tjener offentligt ansatte for meget?

Kære Henrik, egentlig er det meget simpelt at finde ud af, hvad vi tjener. Ved blot at kigge på beregningsgrundlaget for overenskomsterne vil du kunne se at en social- og sundhedshjælper ansat ved kommunen tjener i gennemsnit 25.000 kroner om måneden. Altså en årsløn på 300.000.

Der er bare endnu et dilemma med det tal. For det gælder nemlig kun, hvis du er ansat på fuld tid. Hvilket de færreste social- og sundhedshjælpere og assistenter er. Både fordi stillingerne ikke findes, du skal i hvert fald være heldig, hvis du er ansat over 30 timer, hvis du ikke også har en eller anden funktion ud over pleje, men også fordi vi rent fysisk ikke ville kunne klare et helt arbejdsliv med fuldtid. Jeg er 33 år og jeg har dagligt smerter i både skulder og lænd.

Selv er jeg social- og sundhedsassistent. Min sidste månedsløn var 24.667.77 kroner FØR skat og med aften- lørdag/søndags- og anciennitetstillæg. Så Henrik, hvis jeg fik en fuldtidsstilling, så ville jeg tjene omkring 364.000 om året, men nu er jeg, ligesom de fleste andre, kun ansat i en deltidsstilling.

Nuvel, hvis ret skal være ret, så er mit pensionstillæg på ca. 2.500 kroner ikke med i regnestykket, men siden hvornår plejer vi at bruge det, når vi taler om løn?

Jeg kan i hvert fald huske, da jeg arbejdede på plejehjem, at jeg dagligt gik hjem fra arbejde med ondt i maven, fordi jeg følte jeg ikke havde gjort det godt nok

Du siger endvidere, at den offentlige sektor ikke er udpint. Det er åbenbart en illusion. Så undrer det mig bare, at vi gang på gang stadig hører historier om mennesker, der ligger på gangene eller skyllerum på sygehuset. At der sker fejl i sundhedssektoren, som kunne være undgået hvis der havde været tid, og personalet ikke var så skide stresset hele tiden.

Hvordan kan det være en illusion, når det på landets plejehjem er de færreste steder, personalet har tid til at sætte sig ned og hygge med beboerne? Med det resultat at beboerne bliver lutter ind i en pseudodement tilstand, fordi de ikke bliver aktiveret. Personalet opdager efter en vagt, at de faktisk både er sultne og skal tisse. Følelsen i maven… tja, jeg kan i hvert fald huske, da jeg arbejdede på plejehjem, at jeg dagligt gik hjem fra arbejde med ondt i maven, fordi jeg følte jeg ikke havde gjort det godt nok.

Hvordan kan de være en illusion, når vi dagligt hører om kørelister i hjemmeplejen, der ikke hænger sammen? Køretid er en by i Rusland, og når det påpeges er svaret; 'Du kan ikke få mere køretid,' eller 'du må tage det fra borgernes tid.' Hvor på et fem minutters besøg, vil du tage tiden? Hvordan vil du får en vagt til at hænge sammen, hvor du skal køre 170 kilometer, men kun har en times køretid, hvor vil du finde de magiske minutter?

Så Henrik. Når nu du endnu engang angriber de offentlige ansatte, er det i virkeligheden dig, der håner størstedelen af Danmark. Både os, der arbejder i det offentlige, men også dem, der dagligt har brug for os.

I virkeligheden udstiller du dig selv. Om det vitterligt er fordi, du ikke ved bedre, eller du bare har nogle store skyklapper på, skal jeg ikke kunne sige.

Men Henrik. Kom lige ned på jorden til os andre dødelige.