I et lækket udkast til en ny epidemilovgivning lægger regeringen op til at give sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) – som i forvejen er blevet kaldt den mest magtfulde sundhedsminister i danmarkshistorien – vidtgående magtbeføjelser uden at inddrage Folketinget.

Regeringens fornemmelse for magt svigter aldrig, men den glubskhed, med hvilken den tilgår magten, er rystende.

Det var i forvejen ubegribeligt, at Folketinget ikke forlangte, at regeringen skulle bede om mandat til forlængelse af den nuværende vidtgående lovgivning en gang om måneden, eller en gang i kvartalet. Og noget tyder da også på, at regeringen nu har svært ved at finde den demokratiske melodi igen.

Da man i marts 2020 gennemførte en proces, som normalt tager tre måneder i Folketinget, på 22 timer og vedtog den nuværende lovgivning, var der selvfølgelig ting, der blev overset. Blandt dem var det faktum, at ministeren uden sundhedsmyndighederne godkendelse kunne anvende tvang i stort opfang – herunder tvangsnedlukninger.

Det er senere kommet frem, at Søren Brostrøm var uenig i det omfang af nedlukninger, regeringen ville gennemføre. Men efter haste-lovændringen betød det ikke længere noget for regeringens handlemuligheder.

Den situation ville sundhedsordførerne selvfølgelig gerne undgå igen, og derfor pålagde et flertal før sommerferien regeringen at få styr på en ny epidemilov, så man ikke kommer i den situation igen. Den kommende lov ville naturligvis komme til at bygge på corona-lovgivningen frem for på den gamle lov. En corona-lovgivning, der nærmest satte de demokratiske spilleregler ud af kraft og udstyrede ministeren med en omfattende magt.

Og nu ser vi resultatet. Regeringen lægger op til at indføre den nye kategori 'samfundskritisk sygdom'. Den kategori udløser ikke blot vidtgående beføjelser til ministeren og visse myndigheder, men det kan ske uden et flertal i Folketinget og uden en indstilling fra en sundhedsmyndighed. Med andre ord: Når ministeren synes, det skal ske.

Folketingets sundhedsordførere er positive over for nogle af tiltagene i det lækkede udkast, men naturligvis kritiske over den magt, regeringen placerer hos sundhedsministeren – uden en beslutning fra Folketinget.

Den nuværende lovgivning kom på plads, umiddelbart efter statsministeren lukkede landet i marts og gav sundhedsministeren mulighed for – uden sundhedsfaglig anbefaling eller godkendelse af Folketinget – at tvangsindlægge, tvangsbehandle og tvangslukke i samfundet. Klokkeklare brud på det enkelte menneskes frihedsrettigheder. Med det lækkede udkast overgår de beføjelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men der lægges nye tvangsredskaber ind. Det gælder for eksempel tvangsvacciner. Når man anvender tvang – i det helt ubegribelige omfang – skal det naturligvis ske ved, at et flertal i Folketinget vælger at gøre det med åbne øjne. Vi er for pokker da ikke Kina.

Vi har stadig til gode, at regeringen peger konkret på, hvilke tiltag i den nuværende sundhedskrise den ville have været forhindret i at gennemføre, hvis regeringen skulle have været igennem Folketinget. Skulle vi ikke lige få styr på det, før vi igen gør demokratiet til tilskuer?

Dagens demokratiske udfordring:

Christiansborg har været på arbejde længe, men på tirsdag åbner Folketinget officielt med statsministerens tale og den traditionsrige åbningsdebat om torsdagen. Det plejer at betyde 179 medlemmer på plads i salen – ikke mindst til statsministerens tale. Men så vil man ikke kunne overholde forsamlingsforbuddet på 50 personer. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, har derfor råbt valgt i gevær:

»Det kommer til at virke uansvarligt, at vi på den ene side står og forventer noget af befolkningen, og så samtidig selv mener, at det er ansvarligt, at vi mødes 179 mennesker, der skal være sammen i flere timer.«

Det har han helt ret i. Hvis Folketinget kunne haste vidtgående lovgivning igennem på 22 timer i marts, kan det vel også finde en praktisk løsning på selv at overholde reglerne!

Dagens trodsige:

Morten Messerschmidt fortæller i et længere interview i Berlingske fredag, at hvis Dansk Folkeparti en dag kommer i regering, bør man gå efter kulturministerposten, som han da gerne vil have. Han er netop bllevet udnævnt til ny kulturordfører, så det er måske ikke så overraskende. Og dog. For normalt er det udelukkende en partiformand, der udtaler sig om regeringsdannelser. Det ved Messerschmidt godt. Derfor kan interviewet da også ses som en trodsig reaktion på, at Kristian Thulesen Dahl i sidste weekend nedlagde sit eget koordinationsudvalg – og dermed smed Pia Kjærsgaard og Peter Kofoed ud af partiets ledelse. Messerschmidt er langtfra banket på plads.

Dagens smittede:

Præsident Trump og førstedame Melania er testet positive for coronavirus. Det affødte naturligvis straks ønsker om god bedring – og spekulationer om, hvad det betyder for den præsidentvalgkamp, der er gået ind i sin afgørende fase. Det er et faktum, at coronavirussen kommer til at påvirke valget på mange måder, men den virus er som valgkampe komplet uforudsigelige. Man kan som kampagnerådgiver dog altid ty til Huckleberry Finn-logikken: Hvis du er i tvivl, så sig sandheden. Og man kan passende også omskrive den fiktive karakters logik til: Hvis du er i tvivl, så opfør dig pænt. Mon ikke Joe Biden vil suspendere sin valgkamp. Det er alligevel til hans fordel, at det hele handler om Trump.