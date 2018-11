Søs Marie Serup vil fremover skrive i B.T.s spalter hver lørdag, og dermed vender en skarp iagttager af dansk politik tilbage.

Søs Marie Serup har i dag sit eget konsulentfirma - by Serup - men hun er formentlig mest kendt for sine skarpe kommentarer om dansk politik, som hun kender som sit eget klædeskab.

Serup har via sin fortid i Statsministeriet et skarpt øje for den politiske udvikling og er ikke bange for at gå mod strømmen og samtidig benytte sin underspillede humor.