Den politiske superweekend, hvor både S, RV og DF holdt kongresser og årsmøder, løb den tidligere statsminister og formand for Venstre med opmærksomheden til sidst. Og så endda med noget der reelt var en reklame for en foredragsturne. Det var på alle måder morsomt og typisk Løkke.

Netop som landsmødedeltagerne i Aalborg, Herning og Nyborg havde vendt snuden hjemad skrev Lars Løkke Rasmussen en kryptisk status på sin Facebookside, som fik det politiske Danmark i øjeblikkeligt alarmberedskab over, at den tidligere formand annoncerede, at han ville rundt og tale med alle danskere, 'der kærer sig om vores fantastiske lands fremtid.'

Hvad betød det? Var der et nyt parti på vej? Og hvis ikke, hvad skulle han så på rundtur for?

Lad os bare starte med at konstatere, at han i hvert fald skaffede sig flere seere til de to ret korte interviews, der blev givet til TV2 og DR. Og turneen viste sig ganske enkelt at være en foredragstur med journalist og forfatter Kirsten Jacobsen, som har skrevet samtalebogen 'Befrielsens Øjeblik', der udkom midt i valgkampen.

Det var altså en slags click bait, der skaffede både flere seere og sikkert vil sælge flere foredrag.

Dertil kommer, at der blev skabt en stemning af 'blodrus' forud for de to interviews, som ville få alt der kom ud af munden på Løkke til at lyde afdæmpet i sammenligningen. Og vi har set det før fra ham. Tænk blot på det berømte formandsopgør i 2014, hvor det forud for mødet forlød, at han ville trække sig, hvilket uvægerligt får folk til at tænke mere positivt på manden, for sådan er det altid med de snart forhenværende.

Lars Løkke Rasmussen forstår som få at spille på stilheden i vores hoveder. At få vores forestillingsevne til at udfylde hullerne i fortællingen. Præcis som i Hitchcock-film, hvor det uhyggeligste ikke er det, vi ser på lærredet, men det vi forestiller os mellem ørerne. Og i dag fik han forestillingen om, at han ville hælde benzin på balladen i Venstre til at vokse mellem ørerne på mange.

Efter aftenens interviews vil mange nok tænke: Var det bare det? Leverede han ikke den ro til Venstre, som han var forpligtet til og sin egen udlægning af historien, som han har ret til?

Til begge spørgsmål er svaret nej.

En foredragsturne om 'Befrielsens Øjeblik' er i realiteten en fortsat kamp for Lars Løkke Rasmussens egen politiske linje. En linje, som fra på næste lørdag egentligt skal lægges af Jacob Ellemann Jensen.

Det er ikke uden problemer.

Så er der de åbenlyse logiske brister i Løkkes egen historieskrivning. Hvis det f.eks. hele tiden var planen, at Ellemann skulle overtage efter Løkke, hvorfor trak han sig så ikke bare, da Kristian Jensen foreslog, at de begge trak sig?

Det kan godt være, at Venstres bagland fik væltet Løkke, men de fik ikke gjort ham tavs.