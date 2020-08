På Venstres sommergruppemøde fredag slog formand Jakob Ellemann-Jensen fast, at han går ind for partiets udlændingepolitik. Alt andet ville da også have været opsigtsvækkende. Men der var ikke meget at komme efter i kategorien show it, don’t tell it.

Partiformanden slog ligeledes fast, at hvis han en dag kommer til at danne regering, sker det med 90 blå mandater bag sig. Altså ikke på baggrund af de radikales mandater. I det hele taget virkede det meste af Venstres kommunikation fra mødet designet til at lægge afstand til Morten Østergaard.

Det er lidt pudsigt at tænke på, at Løkke skaffede partiet fremgang ved valget sidste år ved at orientere sig mod midten af dansk politik. Den fremgang er nu sat over styr. Og Ellemann-Jensen orienterer sig altså i modsat retning for at finde en vej til fremgang.

Ellemann-Jensen konkluderede humoristisk, at han var blevet brandet som slapper, fordi han havde haft hvide gummisko på ligesom Østergaard – som nok omtaler sine som sneakers – men så havde V-formanden opdaget, at også Pia Kjærsgaard er set offentligt i hvide gummisko. Det fremkaldte straks et mentalt billede af smølfer og smølfine hos undertegnede.

Det var en sød måde at sige det på, men også en fejlfremstilling af, hvorfor flere partier i blå blok er betænkelige ved Ellemann-Jensens udlændingepolitik. Det hænger nærmere sammen med, at han i 2007 meldte sig ud af Venstre og ind i Ny Alliance, da Karen Jespersen blev medlem af Venstre. Og først meldte sig ind igen, da Løkke blev formand for Venstre i 2009.

Men gummiskoene er et meget fint eksempel på, at Ellemann-Jensen – langsomt – begynder at befinde sig bedre i rollen som formand. Hans humor og noget særegne talestil har været fraværende i en rum tid, men kom fredag tilbage i glimt.

Det gjorde sig også gældende, da han fortalte om de to elementer, der har formet hans tilgang til udlændingepolitik. Nemlig dels synet af flygtninge, der vandrer på danske motorveje i 2015, men dels også, da han var udsendt dansk soldat i Bosnien, hvor han oplevede, hvordan krig ser ud og 'nogle gange lugter', som gav ham en forståelse for, hvorfor folk flygter.

Der var altså gode takter fra Venstres formand, men det var fortsat ikke imponerende. I den seneste tid er både Pernille Vermund, Kristian Thulesen Dahl og Søren Pape Poulsen kommet med bud på, hvad der samler partierne i blå blok. Det kom der ikke fra Venstre formand, som i stedet forbeholdt sig retten til at 'stå selv'. Måske i hvide gummisko.

Det, man virkeligt savnede, var et slagkraftigt svar på regeringens dagsorden og planer. Det handler hverken om fodtøj, om fremtidens regeringsdrømme eller om personlig karisma. Det handler om politik. Kom med nogle politiske svar, Venstre!

Ugens Arne:

Så kom regeringens udspil til Arne-reformen endelig. Og der har været Arne alle vegne siden. Det er naturligvis vigtigt nu at huske, at den endelige aftale vil se anderledes ud end udspillet. Mange partier gør sig til forud for forhandlingerne og ønsker, og krav stritter i alle retninger, men bundlinjen er, at regeringen vil(!) levere på sit valgløfte. Problemet er bare, at valgløftet var noget med ret til tidlig pension til nedslidte. Det, regeringen præsenterede i denne uge, handlede mere om tidlig tilbagetrækning til mennesker, der har arbejdet i mange år – nedslidte eller ej. Og i processen har regeringen fået åbnet for en meget større pensionsdiskussion, som kan blive rigtig dyr. Men Arne, han skal nok få sin ret.

Ugens exit:

Hernings borgmester gennem to årtier, Lars Krarup, har meddelt, at han ikke stiller op ved næste valg, og en afløser er allerede fundet. Det bliver ofte fremhævet, at Krarup havde gode forbindelser til Christiansborg, var bykonge og spillede det politiske spil klogt. Men faktisk er det, man bør lære af ham, at selv om han sad på flæsket med absolut flertal, så vidste han, at det bedste ville være både deling af magten, ansvaret og mulighederne. Han konstituerede sig altid bredt, selv om han og Venstre kunne have ædt alt i truget – inklusive truget selv. Moralen er, at man kommer langt med generøsitet.

Ugens ligegyldige:

Venstres tidligere politiske ordfører Britt Bager skal ikke længere være statsrevisor. Det skal partiets finansordfører og tidligere minister, Troels Lund Poulsen, i stedet. Det er et saftigt ben, rent økonomisk. Sagen blev interessant, da Bager klart gav udtryk for, at det ikke var hendes ønske at afgive posten. Og da Bager ovenikøbet snart skal på barsel, blev sagen ligestillingspolitisk.

Hvis du lige nu tænker 'og hvad så?', kan jeg kun give dig ret. Der er byttet rundt på nogle navne. Det får ikke nogen nævneværdig betydning. Det er en komplet ligegyldig historie.