Uroen om fremtiden i Venstre har vokset siden før partiets sommergruppemøde, men lige nu flader drama-kurven ud i offentligheden, mens partiet internt forsøger at finde ud af, hvor silden står i venstrehavet.

Det er nemlig én ting at være enige om en analyse af situationen, men noget ganske andet at få en forandring ført ud i livet.

De fleste afviser al snak om, at man kan skifte enten formand eller næstformand ud.

Enten fører man kniven resolut og beder både Løkke og Jensen om ikke at genopstille, eller også fortsætter man som hidtil.

Det sidste volder bekymringer, for hvis man ikke kan få ånden proppet i flasken igen - eller mayonaisen i tube igen, som Stephanie Lose har udtrykt det, så kan det komme til at gå ud over Venstre til det kommunal- og regionsvalg, der kommer i 2021.

For Løkke og Jensen er der altså tale om en barsk 'vind eller forsvind'-situation.

Derfor bruger de begge lige nu tiden på at sondere baglandet og deres muligheder.

Fra top til bund - inklusive den allerøverste top - har man derfor bemandet telefonerne og fundet sig en plads, hvor mobilen kan være til permanent opladning mens man taler, i forsøget på at få afklaret, hvad der er opbakning til.

Der er simpelthen nogle, der ringer systematisk rundt og spørger, hvem folk bakker op.

Der føres lister - og man sammenligner vurderingerne af, hvem der står hvor.

Mange bemærker, at medlemmerne af Folketinget, med få undtagelser af trofaste Løkke- eller Jensen-støtter, forholder sig afventende.

Det er et tegn på alvoren, når de tungeste politikere venter og ser, hvem der vinder!

I første omgang er det forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, som opmærksomheden samler sig om, men også MF’ere, borgmestre og organisatoriske topfolk er jaget vildt.

Det bemærkelsesværdige lige nu er, at man ikke i særlig høj grad forsøger at overtale eller overbevise hinanden om noget, hvilket også understreger, at det her er alvor.

Argumenterne kommer senere, nu gælder det om at etablere en baseline, skrive en skadesrapport og lave en strategi for, hvordan man flytter de afgørende brikker.



I denne type proces går tingene ikke i en lige linje - uanset hvilket udfald, man ønsker, vil det føles som et skridt frem og to tilbage.

Den følelse præger Venstre op til weekenden, hvor nogle taler om, at situationen skal være afklaret før møderne i forretningsudvalg og hovedsbestyrelse i slutningen af august, mens andre taler om, at det her kommer til at tage lidt længere tid.

Det kommer til at ske, men ikke lynhurtigt.

Mange formænd fra andre partier har overlevet et angreb på deres lederskab ved simpelthen at få tiden til at gå.

På et tidspunkt går luften af ballonen.

Den strategi kender Venstre-toppen udmærket, og der er ikke nogen i Venstres ledelse, der har givet op endnu.

Weekendens telefonsamtaler kan nå at ændre på meget.