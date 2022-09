Fredag indgik regeringen en meget bred aftale om en 'vinterhjælp'-pakke, som danskerne sikkert vil tage godt imod, men som taktisk ikke bringer hverken Pape eller Ellemann tættere på statsministerposten.

'En håndsrækning', 'et bidrag', 'en hjælp til de danske familier' og 'en hjælpende hånd til virksomhederne'. De gode viljer stod i kø, da ugens vigtigste aftale blev præsenteret og alle partier fandt deres lille hyphest at ride på.

SF og Enhedslisten var glade for en engangsforhøjelse af børnechecken på 650 kroner pr. barn – men lød næsten gladere for finansieringen, der rammer udenlandske oliefonde.

De Radikale var glade for udbygningen af fjernvarmen – og selvfølgelig det brede samarbejde. De Konservative var glade for, at partierne sammen viser, at der godt kan spares på det offentlige forbrug.

De var også – sammen med Venstre og Danmarksdemokraterne – glade for sænkningen af elafgiften til EUs minimumssats. Det samme gjaldt også Alternativet, som var glade for 'en god klimaaftale'. Og Moderaterne fandt det desuden vigtigt, at aftalen var fuldt finansieret.

Det er en god aftale. Den indeholder de bedste ideer fra begge fløje – selv finansieringen indeholder både skattelettelser, skattestigninger og et mindre offentligt forbrug. Og den er gudhjælpemig også grøn.

Det lyder som ideel lykke. Se, hvad vores folkestyre kan! Systemet virker. Måske er politik alligevel slet ikke gået i stykker, som Sofie Carsten Nielsen, har fortalt os gennem lang tid.

Finansministeren havde regnet sammen, at der var 154 mandater bag aftalen. Tillykke til ham og til regeringen. Kunne de mon have ønsket sig noget bedre forud for et folketingsvalg? Ikke taktisk set!

Finansminister Nicolai Wammen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Finansminister Nicolai Wammen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Regeringen står nu med en usædvanligt bred aftale, de hjælper danskerne, en hel flok partiledere hjælper nu regeringen med at bære det ubehagelige budskab, at det her selvfølgelig ikke fikser alle problemer. Det må have været rart at få selskab til at trille den sten op ad bjerget.

Og ingen kan rigtigt beskylde regeringen for økonomisk uansvarlighed, for de er selv med i aftalen. Og nå ja, så fik man også lige gjort Venstres bedste forslag – sænkningen af elafgiften til EUs minimum – til fælles eje.

Hamrende godt arbejde fra finansministeren. Game, set and match, som man ville sige på tennisbanen.

Når man til gengæld ser på oppositionen, må man undres. I den bedste af alle verdner vil de blå partier blive belønnet for at træde til og hjælpe danskerne i en svær tid. Men taktisk set er det ubegribeligt, at man vælger at hjælpe regeringen så meget så tæt på et valg.

Og ja, det vil være kynisk at lade være, men klokken er fem minutter i valgkamp. Nu har de løftet regeringen ud af den suppedas, hvor man sendte varmecheck lidt tilfældigt rundt til direktører og stofmisbrugere.

De har foræret deres bedste forslag væk. Og hvis nogen vil beskylde regeringen for egenrådighed, så bliver det lidt svært at synge det omkvæd til melodien af 154 mandater.

Det hele gælder i øvrigt først fra 2023. Til den tid kunne blå blok have vundet er valg og vedtaget en endnu bedre aftale. Det var en anden diskussion, hvis det her havde været virkelighed fra 1. november i år.

Jamen, risikerede de ikke bare, at regeringen alligevel stjal deres bedste forslag? Jo da, men det havde stået klart, at det var en blå idé, og de blå ville ikke stå tilbage med hænderne bundet på ryggen. De havde haft noget at skyde med. Det kan meget vel vise sig, at 23. september 2022 var den dag, hvor blå blok tabte valget.

De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen Foto: Emil Helms Vis mere De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen Foto: Emil Helms

Ugens hemmelige



Søren Pape Poulsen har nu tilbudt udenrigsminister Jeppe Kofod en hemmelig orientering om det omdiskuterede møde i den Dominikanske Republik, hvor også Inger Støjberg og Mai Mercado deltog.



Egentligt er der ikke rigtigt noget at komme efter. Ambassaden havde indrapporteret mødet til Udenrigsministeriet, som ville have taget fat i statsministeren (dengang Lars Løkke Rasmussen), hvis der var et problem. Det skete ikke. Ergo var det nok et pænt ligegyldigt møde.



Så gik S-valgmaskinen i gang med at stille spørgsmål til mødet. Det er helt efter spin-bogen og jo ganske fair. Pape har nu valgt løsningen 'hemmelig orientering'.



Det virker helt barokt at vælge det format, der mere end noget andet, bringer tankerne hen på FE-sagen. En sag, der stinker fælt. Er der mon en spindoktor til stede, der kan hjælpe den stakkels mand?



Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh. Foto: Ida Marie Odgaard

Ugens flovert



LA-leder Alex Vanopslagh er havnet i en boligsag. Han har været registreret som bosat i Struer og har derfor fået en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget i København, men der har han opholdt sig mere end man må. Der følger i øvrigt også et tilskud med til dobbelt hushold.



Vanopslagh har en søn i det jyske, så det er jo forståeligt nok, at han gerne vil have en bolig dér, men igennem årene er utallige politikere gået i bolig-snyd-fælden, så det kan ærligt talt undre, at det stadig kan ske.



Vi skal ikke længere tilbage end 2015, hvor det var nuværende erhvervsminister Simon Kollerup, der røg i samme bolig-snyd-fælde. Faktisk har der været et utal af eksempler gennem årene.



Det er da helt ærligt temmelig flovt for politikerne, at de ikke kan finde ud af at holde sig inden for rammerne af de ret gavmilde boligordninger, de har til rådighed.

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund. Foto: Ida Marie Odgaard

Ugens advokatregning

Nye Borgerlige har indsamlet midler til en uafhængig advokatvurdering af minksagen. Ifølge partiet blev det til 750.000 kroner doneret af over 7.000 danskere.



Konklusionen fra advokathuset Lund Elmer Sandager var, at både statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen, ville kunne blive kendt skyldige for grov uagtsomhed ved en rigsret.



Næppe var den konklusion fremført, før advokathuset befandt sig i et regulært skydetelt, hvor en lang række ekspert skød de konklusioner ned. Okay, hvad fik Nye Borgerlige så ud af den redegørelse?



Der er nok i hvert fald flere, der har registreret nedskydningen af konklusionen, end folk, der tror på den. Men for Nye Borgerliges egne vælgere kan det måske varme lidt i en kold vinter. Det får dog ingen realpolitisk betydning.