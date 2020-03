Antallet af pressemøder om coronavirus med regering og myndighederne synes endeløse, ligesom den ene hjælpepakke afløser den næste i en lind strøm. Det danske folkestyre er en velsmurt maskine, der løser de vigtigste opgaver først. I mellemtiden er 'Arne' sat i mere eller mindre frivillig karantæne sammen med os andre.

Man skal passe på med at lade det presserende skygge for det vigtige. Det betyder på jævnt dansk, at man kan have så travlt med at fælde træer, at man glemmer at slibe øksen. Men lige nu står Danmark i en situation, hvor alt andet må vige pladsen, for at man kan få fældet covid-19.

Det presserende fylder lige nu alt for regeringer verden over.

Men oppositionen har tid til at tænke og endda til at slibe øksen mellem hasteforhandlinger og afstemninger. Det druknede lidt i strømmen af corona-nyheder, da DFs formand i denne uge meddelte, at forhandlingerne om tidlig pension til nedslidte - den såkaldte 'Arne-reform' - må udskydes. Det er ellers netop DF, der mest ihærdigt har efterlyst regeringens konkrete udspil til Arne. Men gennem 'krisebriller' ser verden anderledes ud.

Kristian Thulesen Dahl mener, at det ikke lige nu giver mening at lave en ny bankskat til at finansiere en pensionsreform, når man samtidig vil lempe bankernes vilkår, så de kan låne flere penge ud.

Beskæftigelsesministeren er naturligvis ikke indstillet på at skubbe regeringens prestigeprojekt længere end højst nødvendigt. For regeringen er sundhedskrisen presserende, men tidlig pension er også vigtigt.

Tidlig pension er blot et lille billede på, hvad der venter på den anden side af corona-krisen. Man behøver blot forestille sig den debat, der venter om eksempelvis en klimahandlingsplan, hvor øgede flyafgifter for kort tid siden lignede en oplagt løsning, men lige nu ligner det endelige dødsstød til en branche, der kæmper for livet.

Lige nu lader mange politikere, som om alt vil være, som det plejer efter corona-krisen. Vi håber, at de får ret. Det vigtige vil stadig være vigtigt. Men kan nok næppe løses med præcis de samme redskaber, som man forestillede sig før krisen.

Lige nu er visse politiske projekter i karantæne. Efter krisen vil visse redskaber være i karantæne.

Ugens gode eksempel

I denne uge kunne man se medlemmer af Folketinget stå i kø for at kunne stemme i salen, uden at for mange mennesker ville være forsamlet på en gang. De stod pænt, tålmodigt med passende afstand imellem sig.

Det var skønt at se MF'erne gå forrest på den måde.

Der har nemlig tidligere været eksempler på, at Folketinget har indført regler, som de selv var de sidste til at efterleve. For eksempel rygeloven.

Ugens forvirring

Myndighederne kommunikerer ekstremt meget i disse uge, faktisk så meget, at det kan være svært at følge med og afkode dagens opdaterede anbefalinger. Ikke mindst når myndighederne ikke er enige med sig selv. I denne uge lød det fra Sundhedsstyrelsen, at børn gerne måtte have legeaftaler, mens Statens Serum Institut sagde, at man skulle aflyse legeaftaler.

Der opstod også tvivl om, hvorvidt gravide var en risikogruppe eller ej. Det er måske tid til, at myndighederne skruer lidt ned for mængden af kommunikation og op for ensretningen. Det er nemmere at følge regler, som ikke skifter fra dag til dag og afhænger af, hvem afsenderen er.

Vi vil gerne gøre, som I siger, men I må gerne gøre det let for os, for vi er ærligt talt ved at være mætte af informationer.

Ugens virale

Og så så man lige vores egen herlige dronning gå viralt som Jørgen Clevins naturlige arvtager. I hele Europa sidder der nu borgere og smiler ved synet af dronning Margrethe II af Danmark, der klippeklistrer nogle mildt sagt morsomme hatte, som hun ovenikøbet bagefter ifører sig og giver dramatisk liv.

Vi har hørt de alvorlige formaninger i højstemte taler om håndvask og hensyn. I denne fase på vej mod økuller er det langt mere værdifuldt at få et smil blottet for selvhøjtidelighed. Vi takker majestæten. Det er synd for alle de andre lande, at vores majestæt er sjovere end deres.

Men vi deler selvfølgelig gerne godterne med alle i klassen.

Online naturligvis.