Mette Frederiksen har tilsyneladende lettere ved at sige undskyld for noget, hun ikke har et reelt ansvar for, mens det virker sværere for hende at sige undskyld for noget, hvor ansvaret netop er hendes.

Tilbage i august gav en tydeligt berørt Mette Frederiksen en oprigtig og dybtfølt undskyldning for den behandling, de såkaldte Godhavnsdrenge i sin tid blev udsat for:

»På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og sige det eneste rigtige: Undskyld.«

Godhavnsdrengene voksede op på det skandaløse drengehjem længe inden, Mette Frederiksen overhovedet var født, men det var alligevel tydeligt, at det betød meget for de pågældende at få en officiel undskyldning.

Ganske anderledes virkede statsministeren, da der i ugens løb skulle sones for en mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, hvoraf det fremgik, at man midt under forhandlingerne med Venstre om en udligningsreform i kulissen arbejdede målrettet på »angreb på Venstre på sociale medier og i medier«, som det fremgik sort på hvidt.

Efterfølgende 'beklagede' Frederiksen fadæsen, men en egentlig undskyldning for at genvinde den tabte tillid i forhandlingerne kunne hun ikke svinge sig op til:

»Det er en mail, som jeg gerne vil beklage,« sagde hun som indledning på Folketingets spørgetime tirsdag.

Det løste dog ikke umiddelbart miseren: »Der er en verden til forskel på, om man beklager eller siger undskyld. Nu gjorde man det første,« sagde Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen efter spørgetimen.

Man kan naturligvis på ingen måde sammenligne substansen i de to sager. I det ene tilfælde er der tale om ulykkelige barneskæbner, mens der i den anden højst er tale om stødte manchetter hos politiske modstandere.

Men det er alligevel påfaldende, at det synes at falde Frederiksen lettere at undskylde for en sag, hun hverken har lod eller del i, end en sag, hvor hun selv har det endelige ansvar.

Egentlig er der ikke noget mystisk ved ordet 'undskyld', men det er alligevel mystisk, hvor ofte en undskyldning bliver mystisk.

Tag nu bare TV 2-vært Mette Helena Rasmussen, der i ugens løb ikke blot beklagede, men afleverede en vaskeægte undskyldning for at have klædt sig ud som muslimsk kvinde i forbindelse med et fastelavnsarrangement.

Efter at have lagt et billede af sig selv i fuld tørklædemundering på det sociale medie Instagram modtog hun nemlig læssevis af klager over, at 'det kunne hun fandeme ikke tillade sig!'

Selvom ingen af klagerne ifølge DR kom fra muslimske kvinder, følte Mette Helena Rasmussen sig alligevel presset til at blotte struben:

»De, der skriver, virker som nogle mennesker, der har læst på universitetet, som ved en masse om de her begreber,« udtalte Mette Helena Rasmussen og henviste til et begreb som 'kulturel appropriation', der kort sagt går ud på, at det skulle være forkasteligt at smykke sig med eller klæde sig ud ved hjælp af kendetegn eller klædedragter fra etniske minoriteter.

Nogen var altså blevet krænket på nogle andres vegne.

Den moderne undskyldnings indbyggede logik synes således at være, at den er nemmest at lange over disken, hvis man ikke selv har gjort noget, eller hvis det, man har gjort, ikke er gået ud over nogen.

Undskyld forvirringen.

Ugens Alternativ

Anonyme Alternative typer lå i ugens løb i baghold i Information i et portræt af Alternativets nye forperson, Josefine Fock.

»Hun slæber et spor af konflikter efter sig,« lød et anonymt skudsmål.

»Hun har været fuldstændig overfusende og intimiderende i sin opførsel,« lød et andet.

»Hun kan gå fra nul til 100 og eksplodere i raseri,« lød et tredje i en meget lang række af udtalelser, der bestemt ikke stillede Fock i et særligt flatterende lys.

Fock forsøgte at forsvare sig, men ret hurtigt lod tidligere forperson og stifter Uffe Elbæk forstå, at nu ville han gå til hovedbestyrelsen og fortælle om de oplevelser, han selv har haft med Josephine Fock.

Alternativet slog sig op som et ikon for en ny politisk kultur, hvor mudderkast var bandlyst, og hvor debatter »ikke foregår i kulissen«.

Det er vist ved at være på tide med et alternativ.

Ugens trussel

De Radikales leder, Morten Østergaard, gik i ugens løb radikalt til værks, da han truede med at vælte regeringen, hvis den ikke gjorde det, De Radikale og regeringen allerede havde en aftale om at gøre.

Østergaard vil vælte Mette Frederiksen og co., hvis der ikke ligger en klimahandlingsplan klar på grundlovsdag.

Handlingsplanen skal anvise, hvorledes målsætningen om at nedbringe udledningen af CO2 med 70 procent i forhold til 1990 kan lykkes, og danne grundlag for, at der kan laves en politisk aftale inden etårs-dagen for valget.

I det såkaldte 'forståelsespapir' mellem regeringen og støttepartierne kan man ellers læse, at det allerede er aftalt:

»Regeringen skal fremsætte et forslag til en bindende klimalov, der uddyber konkrete tiltag. Den vil blive præsenteret inden for det første folketingsår.«

Med politiske venner, der løber åbne døre ind på denne vis, behøver man ingen politiske fjender.



Uvelkommen gæst

Coronavirussen kom til Danmark. Det er længe siden, vi har haft en mere uvelkommen gæst på disse kanter. Tak for denne gang – find venligst selv ud igen.