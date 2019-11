»Vi skubber ikke Fatima og Muhammed, men tager i stedet fat i mærkelige integrationstilbud.«

Tidligere på året sagde Ali Aminali op som socialrådgiver og har nu skrevet bogen 'Alis Danmarkshistorie' om sine oplevelser i et system, han ikke mener, er i stand til at håndtere en særlig gruppe af borgere med ikkevestlig baggrund på overførselsindkomst.

I B.T. Live forklarede han onsdag, hvordan denne gruppe befinder sig i en boble, hvor de har vænnet sig til ikke at se sig som en del af det danske arbejdsmarked. Se hele interviewet øverst.

Problemet, mener Ali Aminali, skal især findes i den måde, systemet er indrettet på.

Det giver ingen mening. Ali Aminali

»Jeg har oplevelsen af, at mange ikkevestlige på kontanthjælp har parkeret sig og sat kulturelle og religiøse særhensyn foran sig. Og så sidder der desværre en gruppe af socialrådgivere og et system, der ikke bryder igennem de barrierer, men i stedet accepterer det og i stedet begynder at gradbøje tilbud og tilgangen til de mennesker,« sagde han med henvisning til de forskellige integrationstilbud, socialrådgivere kan gribe til, hvis sanktioner f.eks. ikke virker.

»Jeg har talt med en kvinde med tyrkiske rødder, som var født i Danmark, der var blevet sendt til antropologsamtaler. Her skulle antropologen fortælle pigen, som altså er født i Danmark, hvordan det er at bo i Danmark. Det giver ingen mening,« fortalte Ali Aminali, der er medlem af de Konservative.

Ali Aminali kom også med et andet eksempel:

»Når du f.eks. har en ikkevestlig kvinde, som du gentagne gange har sanktioneret og ikke ved, hvad du skal gøre med, kan du være tilbøjelig til at finde løsninger i integrationskassen. Hun siger måske, at hun ikke kan tage imod tilbuddet om rengøringsjob, fordi hun af kulturelle årsager ikke kan gå i bukser.«

Foto: Foto: Andreas Karker Vis mere Foto: Foto: Andreas Karker

»Og så kan det ende med, at du som socialrådgiver godtager, at hun kan fortsætte på understøttelse, fordi hun i forvejen deler flyers ud i lokalområdet. Det lyder måske beskæftigelsesagtigt nok, så man kan sætte kryds ud for hende og gå videre til Lonnie og Thomas, som du aldrig ville sætte til at aflevere arabiske flyers i en boligblok.«

Ali Aminalis bog, 'Alis Danmarkshistorie', udkom 5. november.