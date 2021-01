Mens jeg forleden stod foran Kongressen i Washington og dækkede indsættelsen af Joe Biden, kom en amerikansk tv-station forbi og bad om mit syn på, hvad der er galt med det amerikanske politiske system. Jeg svarede, at alle burde holde op med at tale i munden på hinanden og i stedet lytte.

Efter at have opholdt mig i Washington i en uges tid og dagligt brugt timer på at læse aviser og se amerikansk tv med CNN på den ene fløj og Fox News på den anden står det klart for mig, præcist hvor splittet USA virkelig er.

På begge sider af det politiske spektrum prædiker alle til de allerede overbeviste, og ingen har tilsyneladende noget ønske om bare at forsøge at lytte til modpartens argumenter, endsige overveje dem nøjere.

Sådan har det været i mange år, omend det er blevet værre med tiden. Hadet mellem USAs to politiske stammer er under Donald Trump vokset betragteligt. Det handler selvfølgelig ikke mindst om en præsident, hvis hele projekt og metode syntes at være bygget på bål og brand.

Men selve den tid, vi lever i, er præget af, i hvor stor udstrækning de sociale medier på rekordtid har indtaget det rum, vi taler sammen i. Uden at vi helt har forstået, hvad de gør ved samtalen og vores fælles forståelse af det samfund, vi lever i. Dette er dynamit i hænderne på de forkerte mennesker.

En meget stor del af de mennesker, der angreb Kongressen 6. januar, var blevet radikaliseret på sociale medier. Præsident Trump har været en vigtig faktor i denne direkte kommunikation i meget store, lukkede rum. Trump tweetede mere end 34.000 gange, mens han var præsident.

Samtidig stoppede han de daglige pressekonferencer, hvor den kritiske presse havde mulighed for at se regeringen i kortene og stille kritiske spørgsmål. Journalister er nemlig besværlige og anerkender ikke bare vilde påstande og løgne.

Men det gør følgerne på de sociale medier. Trump fandt ud af, at han på Facebook, Twitter og de andre store platforme kunne kommunikere direkte med medierne uden kritisk indblanding. På den måde blev masser af konspirationsteorier og ubekræftede fordomme til virtuel virkelighed for millioner af amerikanerne. De fik alle deres nyheder i disse lukkede rum, og de endte med fuldt og fast at tro på dem.

Noget sådant kaldes radikalisering, og det er stort set ikke anderledes, end hvad der er foregået i islamistiske miljøer, hvor folk er blevet indoktrineret med religiøse løgne, indtil de var villige til at gå i døden for dem.

Ugebladet The New Yorker har bragt en artikel, hvor de har talt med pårørende til en af de arresterede mænd, der deltog i angrebet på Kongressen, og som nu står til en lang fængselsstraf. De fortæller, at tiltalte tilbragte mere og mere tid online og trak sig stadig længere ind i sig selv. Til slut var han overbevist om, at hans indsats var nødvendig for republikkens overlevelse.

Facebook har midlertidigt lukket Donald Trumps konto og skal denne weekend tage stilling til, om lukningen skal gøres permanent.

Twitter har besluttet permanent at lukke Trumps konto. Twitters direktør, Jack Dorsey, forsvarede den drastiske beslutning med, at man ikke kunne stå i en situation, hvor Twitter medvirkede til at skabe fare for samfundet.

Det har skabt et ramaskrig internationalt og en stor debat om, hvorvidt kontolukningen er et angreb på ytringsfriheden. Sandheden er naturligvis, at Facebook, Twitter, Instagram og så videre har levet i symbiose med Donald Trump, som så til gengæld har sikret dem positionen som mange menneskers foretrukne politiske kommunikationsform.

I øvrigt er det i stigende grad tilfældet for mange andre demokratisk valgte politiske ledere – inklusive vores egne i Danmark – som med underforstået henvisning til 'sådan gør de i USA' har kunnet legitimere at skære kritiske led fra og i stedet tale direkte til vælgerne.

Siden lukningen af Donald Trumps konti anslår Zignal Labs, der måler aktivitet på internettet, at der har været hele 73 procent mindre misinformation relateret til påstande om det amerikanske valg. Det er et himmelråbende stort tal.

Rasende Trump-støtter råber op om knægtelse af ytringsfriheden, mens techgiganterne nu laver selvbestaltede domstole, der skal dømme, om USAs tidligere præsident må bruge dem eller ej.

Det viser naturligvis, hvor konkret og farligt problemet med spredning af løgn og misinformation er i USA og formodentlig også andre steder. Men det viser også, hvor absurd naive vi har været i forhold til at lade disse techgiganter styre vores samfund.

Ifølge legenden blev Manhattan købt fra indianerne for glaskugler til en værdi af 24 dollar. Relativt set brugte techgiganterne ikke meget mere på at købe vores afhængighed af deres produkt.

Det er ikke mange år siden, at man på min gamle arbejdsplads DR jublede over Facebook-platformen og aktivt promoverede den. I dag er Danmark et af de steder med størst udbredelse pr. indbygger i verden.

Vi bliver nødt til at tale om de sociale mediers plads i vores midte. De er naturligvis kommet for at blive, men på hvilke vilkår?

I mellemtiden vil det klæde også vores politiske ledere at lære af krisen i USA og selv at afstå fra at bruge sociale medier til at skabe bål, brand og misinformation. Også vi vil have godt af at tale lidt mindre og lytte lidt mere.