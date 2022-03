Der er udbrudt en decideret krig mellem den unge generation i Danmark og den ældre.

»Jeg kan godt lide sympatien ved forslaget, men jeg er stor modstander af et forbud, fordi forbud virker sjældent,« siger formanden for Radikal Ungdom, Jacob Robsøe.

En stribe ungdomspartier gør nu oprør mod de ældre partikammerater, efter et vidtgående forslag om rygning har set dagens lys.

Står det til regeringen, skal der indføres et forbud mod salg af tobak og nikotinprodukter til de unge, der er født efter 2010.

Det fremgår af det udspil til en ny sundhedsreform, som regeringen præsenterede på et pressemøde i tirsdags.

Men det er ikke en nyhed, der vækker begejstring hos flere ungdomspartier.

Hos Liberal Alliances Ungdom mener man, at forbuddet er et udtryk for et 'ærgerligt' syn på unge mennesker.

»Det her forbud er frygteligt og er et udtryk for en forfejlet generationskrig,« siger Simon Fendinge Olsen, der er formand for Liberal Alliances Ungdom.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse røg cirka 20 procent af de 18 til 24-årige dagligt eller lejlighedsvist i 2021.

At begrænse salget af tobak til unge er derfor et forslag, der tages imod med kyshånd.

Er det en god ide at indføre et forbud mod salg af cigaretter til børn og unge født efter 2010?

»Hver tredje, der dør af kræft, de dør på grund af rygning. Rygning er simpelthen 'killer number one',« siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

Derfor kan et potentielt forbud være med til at nedbringe antallet af kræfttilfælde på den lange bane.

»Kan vi forhindre, at de unge overhovedet udvikler den usunde vane, vil færre af dem udvikle kræft,« fortsætter Niels Them Kjær.

Men hos Radikal Ungdom har man et andet bud på en løsning.

»I stedet bør man lave en ambitiøs prisstigning på en pakke cigaretter, så den koster 100 kroner. Jeg tror, det vil begrænse unge i at begynde at ryge, fordi de synes, at det er for dyrt,« siger Jacob Robsøe.