Trusler mod politikere er blevet almindeligt.

Desværre.

De seneste dage er en række politikere på en direkte eller indirekte måde blevet truet og overfaldet - netop fordi de er politikere.

Lige nu har både justitsminister Søren Pape (K) og integrationsminister Inger Støjberg (V) politibeskyttelse. Inger Støjberg har i årevis levet med en eller to bodyguards for at kunne gå i fred. I weekenden blev det optrappet til bevæbnet uniformeret politi, som også blev virkeligheden for Søren Pape ved hans bopæl i Viborg.

Zenia Stampe (R) er blevet truet på livet via Facebook. Truslen var grov og direkte. 'Du og dit barn fortjener at dø! Helst dit klamme afkom først, så du kan lide..' lød dele af den brutale og uacceptable besked.

Mattias Tesfaye (S) blev i den københavnske metro spyttet i ansigtet af en ung mand med kasket. Helt ud af det blå blev han angrebet. Tesfaye har som Zenia Stampe valgt at melde episoden til politiet.

Det er vigtigt og fortjener anerkendelse. Selv den mindste forulempelse skal anmeldes, selvom det umiddelbart kan være vanskeligt at finde og identificere de pågældende gerningsmænd.

De danske politikere fortjener ros for at dele deres ubehagelige oplevelser med os andre og for at efterleve en nultolerancepolitik. Ligesom vi må forvente, at politiet tager de to anmeldelser ekstremt seriøst og finder de to seneste overfaldspersoner. Det er muligt. Facebook og nettet leverer altid et spor, og metroen er dækket af videoovervågning.

Vi må insistere på, at politiet skal finde de pågældende og ikke mindst bruge de nødvendige ressourcer i arbejdet. De skyldige skal findes, og de skal dømmes. Hårdt. En spytklat i ansigtet er vold. En dødstrussel er psykisk vold, og begge dele skal dømmes hårdt, for det er politisk motiveret vold og dermed et angreb på os alle.

Tonen i den politiske debat er umiskendeligt blevet grovere. Ikke mindst i de mange kommentar-tråde, der efterhånden følger alle udsagn på diverse sociale medier. Bag en skærm oplever mange en anonymitet, der forveksles med en tilladelse til at smide en skidtpand i hovedet på alle, man er uenige med.

Der er formentlig heller ikke nogen tvivl om, at diskussionen om flygtninge, indvandring og integration bringer sindene allermest i kog. Alle fire politikere er markante deltagere i den debat og kender om nogen til de omkostninger, der følger med.

Det er afgørende, at vi andre - vælgerne - tydeligt viser, at vi ikke vil acceptere trusler og overfald. Vi skal turde sige fra, også hvis vi møder det helt tilfældigt i metroen.

Vort danske demokrati er noget særligt. Vi har til alle tider haft en åbenhjertig og heftig debat om alle emner i Danmark.

Der er stort set ikke hellige køer eller tabuer, hvilket er en kolossal styrke. Diskussionen er sund og afgørende for, at ingen vælgergrupper kan hævde, at de ikke bliver hørt eller lyttet til.

Vi skal værne om den danske debatkultur og dermed det danske demokrati.

Stampe, Støjberg, Pape og Tesfaye fortjener tak og opbakning, fordi de er politikere med meninger, og fordi de vil kæmpe for deres holdninger,