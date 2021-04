»Vi har fået en stor gruppe selvbevidste muslimer ind i landet, som Sikandar gerne vil være leder for. Andre religioner har ikke problem med at indordne sig.«

Ordene kommer fra kamphanen Morten Messerschmidt, der tirsdag deltog i en debat i B.T.s Facebook live sammen med den anden kamphane Sikandar Siddique.

Debatten omhandlede Sikandar Siddiques (Frie Grønne) forslag om at indføre 'fleksible helligdage', hvilket blandt andet betyder, muslimer kan holde helligdage under ramadan, der er begyndt tirsdag. Morten Messerschmidt var ikke just enig i det forslag.

»Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre i praksis. Hvordan skal man have registreret, hvilken tro man har? Vi risikerer jo, at folk 'shopper' rund i sine overbevisninger for at holde fri alle de religiøse 'fridage',« lyder det fra Dansk Folkepartis næstformand.

Burde vi indføre ramadan-fri for muslimer i Danmark?

Sikandar Siddique kan dog sagtens se forslaget blive udført i praksis.

»Nu skal vi ikke gøre det mere besværligt, end det i virkeligheden er. Hvis man kigger til Sverige, har de formået at have en mangfoldighedskalender med fleksible helligdage i store virksomheder som Spotify og 3, og hvis de kan få det til at lykkes, kan vi også godt få det til at lykkes i Danmark.«

Sikandar Siddique har i anledning af ramadanen rundsendt en såkaldt 'ramadansang' til hele Folketinget, som han håber kan blive en årlig tradition ligesom Bertel Haarders årlige julesang. 'Ramadansangen' går på nationalmelodien, og til spørgsmålet, om Morten Messerschmidt vil afprøve sangen under liveudsendelsen, var svaret klar.

»Nej, det vil jeg ikke, og det er der et par grunde til. For det første synes jeg, at det er upassende at bruge nationalmelodien. For det andet er sangen af en tvivlsom karakter. Jeg tror ikke, Sikandar har brugt mange minutter på sangen.«

Her er sangen, som Sikander Siddique har skrevet i forbindelse med Ramadan.

Sikandar Siddique var ikke overrasket over Morten Messerschmidts bratte afvisning. Han ville dog stadig lige gøre det klart for Morten Messerschmidt, hvorfor han har valgt at skrive sangen.

»Jeg vil gerne lave nogle traditioner i Folketinget, som repræsenterer mangfoldighed. Det synes jeg og mange andre fra Folketinget, at denne sang gør. Folketinget er folkets hus. Det skal afspejle resten af samfundet, og det glæder mig, at vi nu har en tradition, som hylder mangfoldigheden i Folketinget.«

Morten Messerschmidt troede ikke på, at baggrunden var, at Sikandar Siddique vil skabe mangfoldighed i Folketinget.

»Det handler jo kun om, at du vil i medierne. Det har ikke noget med mangfoldighed at gøre. Jeg synes faktisk, at den er lidt useriøs, den her sang.«

