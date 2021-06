'24.300 kroner i grundløn efter 40 år i Forsvaret. Heraf 30 år som mellemleder og syv udsendelser.'

Sådan lyder det i en kommentar fra Facebook-brugeren Erik Haraldsson til sygeplejersken Luca Pristed, der i B.T. Live argumenterede for, hvorfor sygeplejerskerne sætter foden ned nu og kræver mere i løn. Luca Pristed tjener selv 26.034 kroner før skat, pension og tillæg.

Erik Haraldsson kommer med sit indspark i debatten fordi han mener, at sygeplejerskerne ikke er så dårlig lønnet i forhold til så mange andre hårdtarbejdende danskeres erhverv.

»Jeg synes, at han skal tage kampen op. Bare fordi nogle bliver uretfærdigt behandlet behøver det ikke at betyde, at andre ikke kan få en fair løn. Jeg snakker som sygeplejerske for vores fag og det dem, jeg kæmper for,« slår Luca Pristed fast.

Sygeplejerskernes grundløn (gælder for sygeplejersker i regionerne) En nyuddannet sygeplejerske ansat på det regionale område får efter overenskomsten en grundløn på 25.114 kr. om måneden

Efter 8 år stiger lønnen til 29.023 kr. om måneden

Og efter 10 år stiger lønnen til 30.414 kr. om måneden Kilde: Dansk Sygeplejeråd

Den borgerligt liberale tænketank Cepos har i en kampagne været ude med, at en gennemsnitsløn for sygeplejersker med alt inklusiv – også pension, feriegodtgørelse, tillæg og så videre – ligger på omkring 42.000. B.T. redegører i denne artikel for, hvordan talkrigen skal forstås.

Sygeplejerskerne har længe forsøgt at gøre opmærksom på deres løn- og arbejdsforhold, men de er ikke tilfredse, og derfor har et stort flertal af Dansk Sygeplejeråds medlemmer stemt nej til overenskomsten.

Derfor ser de nu ikke andre udveje end at gå i strejke. Det melder Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, efter at to tredjedele af hendes medlemmer har stemt nej.

»Vores medlemmer er dybt frustrerede over, at der ikke kan findes penge på det her område, når de har kunnet se, at der kan findes penge andre steder,« siger hun til Ritzau.

Og det er lige præcis det, som gør Luca Pristed voldsomt provokeret, når han gang på gang bliver mødt med meldingen om, at der simpelthen ikke er nogen penge at gøre godt med, når det gælder forhandling af sygeplejerskernes lønforhold.

Men hvor skal pengene komme fra? Skatteborgerne, eller skal der spares på velfærd?

»Jeg vil ikke sidde her og fortælle, hvor pengene skal komme fra. Det er overhovedet ikke mig, der er ekspert i det. Men jeg synes, det er interessant at kigge på, at ufaglærte podere, der går ud og poder folk for corona, jo faktisk tjener mere end sygeplejersker,« siger Luca Pristed og fortsætter:

»Vi har jo set med den her coronapandemi, at hvis man har viljen til at finde penge til at få tingene gjort, så kan man finde dem. Jeg tror på, at hvis regeringen ville finde pengene til at give sygeplejerske lønforhøjelse, ville de godt kunne gøre det. Der er simpelthen bare ikke viljen til at gøre det.«

Coronaudgifterne er jo enkeltudgifter, hvor sygeplejerskerne løn er løbende udgifter, som vi så hvert år skal betale på finansloven, så det er jo noget helt andet end et enkeltbeløb. Hvad mener du om det?

»Jeg vil gerne kunne komme med en masse gode forslag til, hvordan vi kan hæve sygeplejerskernes løn, men jeg føler, det er vores fagforening og politikernes job at få aflønnet folk, der arbejder så hårdt.«

Finansministeriet har regnet på, at det kommer til at koste mellem to og fire milliarder at hæve sygeplejerskernes løn.