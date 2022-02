Rusland spiller med musklerne ved grænsen til Ukraine og indleder militærøvelser med 30.000 russiske tropper.

Situationen imellem Rusland og Ukraine spidser til, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, frygter en mulig invasion af Ukraine.

»De siger, at de næste døgn, kommer til at være de farligste overhovedet i den her krise. Man er så langt fremme i processen nu, at det sådan set bare afhænger af, om Putin vil det eller ej,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

