»Det kan ikke nytte noget, vi går i hi i et år.«

Sexolog og ledende overlæge Astrid Højgaard frygter, at angsten for corona-virus sætter sig alt for dybt i os, efter direktøren for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, har meldt ud, at vi i Danmark skal regne med at holde social afstand i mindst et år.

For mange kan i øjeblikket føle sig ensomme, forklarer hun. Især folk uden en fast partner.

»De mangler nogen at snakke med, at kærtegne, nogen, der kan se, hvor dejlige de ser ud. Og de mangler muligheden for at give det samme tilbage,« siger Astrid Højlund.

Det er svært at se bort fra hudkontakt i så lang tid Astrid Højgaard

Derfor advarer hun både mod, at folk isolerer sig i alt for lang tid, og at man helt dropper at have sex – også selvom man ikke er i fast parforhold.

»Jeg vil hellere anbefale, at man holder sig til nogle få partnere og i det hele taget holder en højere hygiejnestandard, end man plejer.«

Tidligere på ugen gjorde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostøm, det klart, at det er i orden at dyrke sex trods den særlige situation i Danmark.

»Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex også som single i en tid med corona,« sagde Søren Brostrøm.

Sex under corona-krisen Sundhedsstyrelsen har følgende retningslinjer, når det kommer til sex under covid-19 epidemien: Sex er et naturligt menneskeligt behov, som kan være sundt for det mentale helbred i svære tider. Du kan godt dyrke sex under covid-19 epidemien, så længe du husker at passe på dig selv og andre. Ny coronavirus smitter via dråber og sekreter fra luftvejene, som overføres ved tæt kontakt, fx kys. Det tyder ikke på, at ny coronavirus smitter via sæd eller blod, men virussen er påvist i afføring. Du kan beskytte dig selv og andre ved at overholde følgende råd: Dyrk så vidt muligt kun sex med din faste partner eller så få partnere som muligt.

Dyrk kun sex, hvis begge parter er raske.

Hold god hygiejne, og husk at vaske hænder (og evt. sex-legetøj) med vand og sæbe før og efter sex og masturbation.

Undgå at kysse og kramme nogen uden for din nære omgangskreds.

Overhold vores generelle retningslinjer. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer om sex og covid-19 i faktaboksen.

Og hvis man ikke har mulighed for at støve en sexpartner op, opfordrer Astrid Højlund til, at man bruger corona-tiden på at udforske sin egen seksualitet.

»Undersøg, hvilke inspirationskilder der er gode for dig. Er det for eksempel billeder, film eller sexlegetøj? Og så gå på jagt efter det, der tænder dig.«

Men det kan stadig ikke erstatte det at blive kærtegnet af et andet menneske, understreger Astrid Højgaard.

Astrid Højgaard. Vis mere Astrid Højgaard.

»Det er svært at se bort fra hudkontakt i så lang tid. Hudsult kan stilles på mange forskellige måder. Det behøver ikke være seksuelt. Bare det at holde et ældre menneske i hånden kan være forløsende og mætte hudsulten.«

Derfor skal man ikke isolere sig fuldstændig, men huske at tage de nødvendige forholdsregler og følge myndighedernes anvisninger. Ellers kan det gå galt, mener Astrid Højgaard.

»Jeg er bange for, at angsten for at blive smittet med corona hos nogle mennesker vil sætte sig dybt. De fleste har en sund psyke og kan tåle at afveje de informationer, vi får, så de ikke går i baglås. Men der er nogle meget følsomme mennesker derude, som bliver meget angste. Vi skal passe på, at vi ikke skaber en unødig frygt og isolation blandt sårbare mennesker,« siger hun.

»Vi skal invitere hinanden ud i solen og få en is.«

Man bliver mærkelig af det Astrid Højgaard

Astrid Højgaard anerkender, at myndighederne fra start var nødt til at ty til drastiske midler på grund af skrækscenarierne fra eksempelvis Italien og Spanien.

»Og folk har i Danmark været suveræne til at gøre det, vi skulle. Nu begynder vi stille at åbne op igen og lette trykket på os allesammen. Nogle af os tager på arbejde igen, og nogle går en tur med deres venner udenfor, og det er der, vi skal starte,« siger hun.

»Vi er alle forpligtet til at passe på hinanden. Så det gælder om at tale med de mennesker, der har tænkt sig at gå i hi et helt år. Det nytter ikke. Man bliver mærkelig af det. Man bliver nødt til at komme ud og se, at livet stadig leves.«