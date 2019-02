Manglende lyst – fem oversete faktorer, du skal være obs på!

Sexlyst kan mindskes over tid. Det gælder både for mænd og kvinder. Men faktisk er det ikke altid selve lysten, det er galt med, men snarere nogle andre faktorer, der spiller ind.

Vores lyst til sex ændrer sig. Både gennem livet og gennem parforholdet. Når vi er helt unge, danser hormonerne rundt i kroppen, og lysten lader sig sjældent påvirke af et skænderi eller en dårlig dag på jobbet. Lysten kan findes frem, så snart der er noget, der lugter en smule af noget seksuelt.

Men når hverdagen og voksen-rutinerne sætter ind med faste arbejdstider på et job, vi måske endda er lidt trætte af, med en partner, som vi efterhånden har kendt i mange år, og har tre børn, som måske stadig vækker os om natten, så kan lysten for rigtig mange begynde at drille.

Den er klog, den krop. Lyt til den. Særligt når det handler om nydelse eller det modsatte

Herunder kan du læse mere om fem faktorer, som jeg altid er opmærksom på, når jeg arbejder med mænd og kvinder, der har mistet lysten – faktorer, som ofte ikke er noget, man selv har tænkt på, og som man derfor slet ikke er opmærksom på, kan være lige netop dét, der spænder ben…

1. Søvn:

Nattesøvn er vigtig. Men ved du hvorfor? Lidt firkantet sagt fungerer nattesøvnen som et rensefilter i et akvarie. Det SKAL bruge mindst 8 timer HVER nat for at få renset vandet. Er det kun tændt i 6 timer, bliver vandt langsomt mere og mere plumret – ofte uden du lægger mærke til det. Søvnen er din hjernes rensefilter, og det fungerer præcist på samme måde. Sover du ikke nok, plumrer det hele til – gradvist og uden at opdage det bliver du fuldstændigt udmattet. Og en udmattet krop og hjerne har stor indflydelse på dine hormoner – også dine kønshormoner.

2. Nydelse:

Nyder du det, der foregår, når I har sex – eller er der noget, der gør ondt eller er ubehageligt? Hvis du ikke kan slappe af og nyde den sex, I har, fordi der er 'noget', der er ubehageligt eller gør ondt, kan det sætte sig på lysten. Det betyder i praksis, at selvom du mærker en lyst til sex, så har du faktisk ikke lyst til netop DEN sex, I har – din krop begynder stille og roligt at trække sig væk og takke nej. Den er klog, den krop. Lyt til den. Særligt når det handler om nydelse eller det modsatte.

3. Tænding og liderlighed:

En ting er at nyde dét, der foregår. Men hvad er det egentligt, der tænder dig og gør dig liderlig? Kender du dine tændings-triggere, så kan du næsten altid trigge lysten til sex ved blot at trykke på de knapper. F.eks. tænder nogle kvinder på at blive kysset inderligt i nakken, og de bliver enormt hurtigt liderlige, når deres partner bruger lidt tid på at give sensuelle kys der. Så gå på opdagelse i dine 'tændings-triggere', og brug dem aktivt.

4. Prævention:

En af de allerstørste årsager til, at kvinder mister lysten eller takker nej til sex, er, at de er hundeangste for at blive gravide. Det lyder måske spøjst i et veludviklet samfund som vores, men den er god nok. Hvis ikke man stoler på den prævention, man bruger, kan tankerne og frygten for en uønsket graviditet sætte en fuldstændig stopper for lysten. Er det aktuelt for jer, så find en præventionsform, du er 100% tryg ved, så du kan slappe af og lade lysten vokse.

5. Tid:

Mange forveksler den manglende sex med manglende lyst – og det er ikke altid tilfældet. For… Har I overhovedet tid til sex? Fjollet spørgsmål, men MEGET relevant i disse tider, hvor det f.eks. bliver mere og mere almindeligt, at man enten samsover med sine børn, eller at den ene går tidligere eller senere i seng end den anden. Hvis jeres fortrukne sted til sex er sengen, så skal I selvfølgelig være opmærksomme på, om I overhovedet ligger der og er vågne på samme tidspunkter – ER det overhovedet muligt, at I har sex? Samsover I med børnene, hvor skal I så have sex henne? Det er lavpraktisk og logistisk – men det virker.

